Кому тарологи обещают большой доход: гороскоп на неделю

Таро – это 78 карт, которые могут дать важные подсказки в сложных ситуациях. Это древняя форма гадания, которую использовали, чтобы прояснить некоторые моменты, посмотреть и обстоятельства с другой точки зрения и оценить перспективы.

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Астрологи используют карты Таро для составления гороскопов. Прогноз на неделю до 6 августа поможет найти ответы на вопросы.

Овен

Карта Таро: Правосудие

Вы оказались на пороге принятия решения, которое будет иметь долгосрочное влияние. Долгое время вы стоите на развилке, не зная, каким путем пойти. Карта правосудия значит, что лучший выбор приходит благодаря идеальному сочетанию разума и сердца

Телец

Карта Таро: Десятка жезлов

Карта означает чрезвычайно тяжелое бремя, которое вы устали несли. Вполне возможно, что вы взяли на себя слишком многое, пытаясь достичь своих целей. Важно попросить помощи или делегировать полномочия на работе.

Близнецы

Карта Таро: Паж кубков

Будьте более открытыми и искренними. Паж кубков призывает вернуться к основам – к детству и невоплощенным мечтам. Возможно, прошлые или недавние обстоятельства сделали вас более циничными и замкнутыми – таким образом, вы хотите защититься от травм.

Рак

Карта Таро: Король жезлов

На этой неделе перед вами может возникнуть невероятная возможность. Король Жезлов говорит, что вам нужно мужество, чтобы его принять. Это будет рисковый выбор. Ключ к успеху состоит в том, чтобы четко понять, куда вы хотите идти.

Лев

Карта Таро: Десятка кубков

Это очень положительная карта, символизирующая возвышенные эмоции и успешные отношения. Вы сможете больше времени проводить с семьей. Оглянитесь вокруг себя и поблагодарите за все ожидающие вас благословения.

Дева

Карта Таро: Паж мечей

Если вы ожидали знака, чтобы воплощать в жизнь важную идею – воспримите этот гороскоп как важный сигнал к действию. Паж мечей указывает на то, что вы полны энергии и волнения по поводу нового проекта.

Весы

Карта Таро: Королева мечей

Придется принять важное решение и карта просит обратить внимание на логику. Королева мечей олицетворяет интеллектуальную резкость и зрелость. У вас есть большой опыт и мудрость, на которые вы можете опираться, поэтому обязательно используйте их.

Скорпион

Карта Таро: Верховная жрица

Верховная жрица – это, прежде всего, карта об интуиции. Прислушивайтесь не к логическим доводам, а ко внутреннему голосу. Вы вышли из равновесия в определенной сфере своей жизни. Вы не уверены, что вы на правильном пути в конкретной ситуации.

Стрелец

Карта Таро: Король кубков

Карта указывает на эмоциональную стойкость. При решении проблем полагайтесь на мудрость и жизненный опыт. Не позволяйте эмоциям возобладать над логикой.

Козерог

Карта Таро: Мир

Эта карта побуждает вас взглянуть на каждую область своего существования — эмоциональную, физическую, умственную и духовную. Вам следует достичь равновесия, чтобы иметь силы двигаться дальше.

Водолей

Карта Таро: Туз мечей

Наступил немаловажный момент в жизни – время настоящего прорыва. Туман вокруг словно разойдется и вы сможете увидеть ситуацию такой, как она есть. Вам придется многое переосмыслить, чтобы выбрать верный вариант.

Рыбы

Карта Таро: Паж пентаклей

Паж пентаклей символизирует энтузиазм к новым начинаниям и идеям. Вас будут поощрять каким-либо образом проявить свои творческие таланты. Вы сможете воплотить давние мечты в реальность.

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