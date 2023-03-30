Кому светят любовные приключения: гороскоп для всех знаков до конца недели

В последнее время вселенная посылала нам немало тяжелых энергий и ситуаций, но в ближайшие дни все должно измениться. Мы сможем взглянуть на мир более оптимистично. Направляться к своим целям, работать в команде, помогать друг другу – все знаки зодиака будут склонны к этому. Также звезды призывают освободить место для романтики в жизни.

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Астрологи рассказали, что ждет представителей всех знаков зодиака в период с 30 марта по 2 апреля. Найдите свой прогноз и вы.

Овен

Обычно у вас нет проблем с уверенностью в себе, но на днях вам просто не будет равных. Вселенная прикрывает вашу спину и вы чувствуете смелость и решительность. Если вы хоть на минуту усомнитесь, насколько вы удивительны, просто оглянитесь вокруг. Имеющиеся в вашей жизни позитивные вещи существуют потому, что вы сделали их возможными.

Телец

Ваша чувственность цветет, и вы можете рассчитывать на бурный роман в выходные. А пока у вас есть рецепт успеха в других областях вашей жизни. Ваш успех во многом зависит от того, как вы взаимодействуете с другими людьми и насколько хорошо выражаете свои идеи. Полагайтесь на свою врожденную стойкость, логичность и предсказуемость и все пройдет хорошо.

Близнецы

Вы не склонны тратить много времени на то, чтобы думать о мелочах, вот и в эти дни рассчитывайте на легкую атмосферу. Вы хорошо справляетесь, когда дело доходит до сольной работы, но сотрудничество с крутыми творческими людьми поможет вам создать настоящий шедевр. Выходные дают шанс для изумительного романтического общения, но вам не придется ждать, пока вы поймете и оцените, что все идет достаточно хорошо.

Рак

Вы более чем готовы к положительной энергии, окружающей вас на этой неделе. Возможность взять под контроль свое эмоциональное, неустойчивое настроение, пока вы переживаете лучшие времена, — это дар Вселенной, которого вы так долго ждали. Воспользуйтесь всеми преимуществами мощного импульса, полученного в начале недели. Если вы потеряли веру в себя, то добро пожаловать обратно в мир уверенных в себе.

Лев

На этой неделе вас окружает масса мощной энергии. Вы как никогда можете показать миру, на что вы способны. Не забывайте о том, что у вас есть мощная и хищная сторона личности. Если вы какое-то время не позволяли своему внутреннему Льву играть, возможно, пора ему проявить себя.

Дева

В последнее время вы могли заметить, что допускаете ошибки в мелочах. Теперь у вас будет шанс их поправить. Начало недели было для вас заряжено энергией и заставило сосредоточиться на своих рабочих обязанностях, но в выходные вам предстоит забыть о графике и хорошо расслабиться. Любовь будет витать в воздухе, и это единственное, что может заставить вас оторваться от того, что вы делаете и потерять фокус.

Весы

Ваша оптимистичная точка зрения усиливается положительным настроением Вселенной на этой неделе. Планетарное движение побуждает вас к сотрудничеству. Если у вас есть групповые проекты, следите за тем, чтобы их участники собирались вместе в нужное время. Вокруг вас должны быть люди, которые знают, что вам важно, почему это важно, и готовы сделать именно то, что вам нужно, чтобы это произошло.

Скорпион

Когда вы настроены на что-то, мало какие вещи могут помешать вам достичь цели. И сейчас ваша решительность достигла своего апогея. Воспользуйтесь этим, чтобы добиться большего, удивите всех своим успехом.

Стрелец

Вы привыкли, что вам везет, но секрет вашей удачи в том, как много и хорошо вы делаете. Будь то в деловом или личном смысле, на днях вы получите много положительных отзывов о своих талантах и навыках, а это только побуждает вас стать еще лучше. Не разрешайте своим недругам мешать вам чувствовать эйфорию. Вы заслуживаете всего хорошего, что встречается на вашем пути.

Козерог

Трудолюбие – это часть вашей натуры, и на днях вам будет еще сложнее сидеть, сложа руки. Вам кажется, что ничто не может произойти без вашего участия. Вероятно, никто действительно не может выполнить работу так хорошо, как вы, но совершенство не всегда нужно. Иногда можно просто позволить себе делать только то, что нужно и не больше. Маленькая передышка беды не наделает, а вы ее действительно заслужили.

Водолей

Сейчас вы можете создать или разрушить какую-нибудь великую идею или изобретение в своей жизни. Ваши творческие возможности находятся на пике, но результат может быть разным – это не следует игнорировать. Ищите людей, которые могут вам помочь с реализацией – это залог вашего успеха. На выходных приготовьтесь к романтическим потрясениям.

Рыбы

Другие люди не понимают, как вы можете так много мечтать. Но Вселенная побуждает вас к глубокому погружению в собственное подсознание. Внутри себя вы можете получить удивительные сообщения и невероятные прогнозы. Отдохните от обыденности – мечтайте вволю.

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