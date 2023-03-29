Трем знакам не повезет: кому ждать неприятные сюрпризы в начале апреля

Начало апреля будет сложным для представителей трех знаков зодиака. Это не самое лучшее время для принятия важных решений. Звезды советуют избегать импульсивных поступков, хорошо оценив все перспективы и возможные опасности.

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По словам астрологов, транзит Меркурия, Юпитера и Марса через знак Овна принесет новые вызовы и перемены. Кроме того, Плутон вошел в Водолея впервые с 18 века. Эти астрологические изменения могут резко повлиять на жизнь всех знаков зодиака, но особенно осторожными следует быть Тельцам, Львам и Козерогам.

Телец

Тельцы столкнутся с недоразумениями на работе и личной жизни. Эта двусмысленность и отсутствие ясности заставят вас чувствовать себя тревожно и неуверенно.

В конце марта Луна достигнет своей фазы первой четверти в знаке Рака, так что давние эмоции, которые вы пытались подавить или скрыть, снова дадут о себе знать. Вы предстанете перед выбором: избавиться от негативных эмоций или продолжать держать их в себе.

Лев

По словам астрологов, Львы уже должны были ощутить трансформационное влияние Плутона, вошедшего в знак Водолея.

В начале апреля вас будут тревожить вопросы доверия. Вам будет трудно определиться, можно ли и дальше доверять некоторым близким и знакомым. Звезды советуют уважать свои границы и прямо говорить окружающим о своих потребностях.

Козерог

Повседневная рутина и надуманные проблемы мешают вашему душевному спокойствию. Старайтесь не зацикливаться на суетливых подробностях и неопределенности. Уделите внимание здоровью и самочувствию.

Вы можете испытать очень сильные негативные эмоции – лучше их направить на что-то действенное, например, на творчество. В личной жизни и в отношениях с партнером возможны эмоциональные недоразумения.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на апрель для всех знаков зодиака.

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