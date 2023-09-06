Кому светит удача и сюрпризы: гороскоп для всех знаков до конца недели

Начало сентября принесет хорошие новости и много возможностей роста. Окончание периода ретроградной Венеры благоприятно повлияет на личную жизнь – испытания проложили путь к глубинной трансформации и изменениям.

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По словам астрологов, только ретроградный Меркурий может внести в жизнь неприятные и неожиданные коррективы. В конце концов Меркурий создаст тригон с Юпитером – этот транзит будет способствовать воплощению всех планов и подарит уверенность, успех и значительные финансовые потенциалы.

Овен

Начало сентября – самый лучший период для формулирования долгосрочных планов. Вы можете испытывать потребность подумать о том, чего вы действительно хотите в своей жизни – и астрологи предполагают, что достичь цели будет значительно легче, чем вы могли представить. В понедельник, 4 сентября, Юпитер стал ретроградным в Тельце и будет оставаться таковым до 30 декабря. Этот транзит позволит вам двигаться в правильном направлении к воплощению самых заветных мечтаний.

Телец

Действуйте уверенно и будьте решительны при принятии важных решений. Вы почувствуете, как какой-то невидимый магнит словно притягивает в вашу жизнь все, о чем вы так мечтали. Звезды советуют попробовать визуализацию. Найдите время, чтобы представить, чего вы хотите в своей жизни, создайте в воображении яркую картину и подумайте, какие эмоции вы при этом могли испытывать. Кстати, есть высокая вероятность того, что вы встретите настоящую любовь.

Близнецы

Вам следует побыть наедине и поразмыслить о том, что бы вы хотели изменить в своей жизни. Сейчас самое время выбрать направление движения. Ретроградный Меркурий в Деве будет побуждать больше времени проводить с семьей. Вам могут позвонить родственники, которых вы давно не слышали. Есть прекрасная возможность встретиться в семейном кругу и провести время за приятной беседой.

Рак

Вы откроете новые горизонты и перспективные возможности. По всей вероятности, вы найдете новые источники дохода. Ваши желания начнут сбываться. Уделите время творчеству и хобби. Не игнорируйте вдохновение и не зарывайте свой талант в землю. Выходные лучше посвятить детям и семье.

Лев

На этой неделе вы можете получить что-нибудь ценное. Вероятно, вы будете вести переговоры, которые повлияют на вашу карьеру. А может быть, будете подписывать финансовые обязательства или договоры. Вы решите, что хотите стать на путь богатства и процветания и примете необходимы меры, чтобы это стало реальностью. Вы можете получить неожиданную прибыль.

Дева

Неделя будет довольно успешной. Астрологи советуют сосредоточиться на положительных мыслях и не зацикливаться на проблемах. Трудности временны. Вы сможете добиться успеха, если приложите для этого усилия. Это благоприятная неделя, чтобы отправить резюме на вакансию мечты, пройти собеседование или попросить руководство о повышении.

Весы

Прислушайтесь к своей интуиции – она подскажет правильное решение. Найдите время, чтобы переосмыслить важные вопросы. Вам нужно понять, куда дальше двигаться в карьере и чего вы хотите от отношений. Юпитер стал ретроградным в Тельце и будет оставаться таковым до 30 декабря. Во время этого транзита астрологи рекомендуют вам уделить внимание внутренним трансформациям. Вероятно, придется провести переоценку некоторых ценностей.

Скорпион

На этой неделе вам удастся наладить хорошие и выгодные связи. Будьте сосредоточены во время личного общения и на деловых переговорах. Старайтесь проявить свои лучшие черты характера, но не прибегайте ко лжи.

Стрелец

Астрологи предсказывают для вас благоприятную неделю. Венера представляет ваши желания, а Юпитер приносит удачу. Этот небесный транзит станет началом нового периода в вашей жизни. Не бойтесь рисковать, идти на собеседования, вести переговоры или инициировать важные проекты. Будьте уверены в своих силах и настройтесь на успех.

Козерог

Придется принять важное решение, но вам не хватит уверенности и смелости. Вы способны направлять свою силу и энергию в одно желание. Сейчас вы полностью сосредоточены на его воплощении, поэтому неделя будет достаточно напряженной. Вы можете найти выгодные предложения. Не отказывайтесь от путешествий – они доставят радость и вдохновение.

Водолей

Используйте энергию Венеры, чтобы визуализировать то, что хотите – любовь, деньги, путешествия, новую работу или встречи. Неделя будет достаточно благоприятной. Вы не заметите, как ваши желания начнут постепенно осуществляться – возможно, в самые неожиданные моменты. Вам также повезет с инвестированием и подписанием договоров.

Рыбы

Воспользуйтесь возможностью обдумать и визуализировать свои желания. Это особенно благоприятное время для перемен, переездов или предложений в личной жизни. Однако прислушивайтесь не только к интуиции, но и к логике, принимая судьбоносные решения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что принесут семь ретроградов сентября.

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