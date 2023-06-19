Кому сезон Рака принесет силу и новые повороты в жизни: гороскоп на неделю

Впервые за шесть лет Юпитер образует секстиль к Сатурну, что в сочетании с началом сезона Рака создаст благоприятный, хотя и несколько напряженный транзит. Это период новых поворотов и перемен, перспективных начинаний и мотивации.

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По словам астрологов, некоторым знакам следует ожидать судьбоносных событий. Овны должны освободиться от прошлого, а для Стрельцов наступает большой поворотный момент.

Овен

Секстиль Юпитер-Сатурн в понедельник поможет начать новую главу в жизни. Прошлое не дает вам двигаться вперед, поэтому пора освободиться от поведения, привычек и, возможно, людей из прошлого, опыт общения с которыми был слишком травматичен. Сезон Рака побуждает к созданию гармонических отношений.

Телец

Секстиль Юпитер-Сатурн в понедельник поможет вам ощутить больше жизненных сил. Будут новые знакомства, встречи, свидания. Звезды советуют провести время с семьей или друзьями. Начало сезона Рака в среду вдохновит вас на усовершенствование навыков общения, которые очень пригодятся при деловых переговорах.

Близнецы

Не изменяйте своим ценностям. Секстиль Юпитер-Сатурн в понедельник спровоцирует серьезные изменения в профессиональной сфере. Вы осознаете свое призвание и с пользой реализуете свои умения и навыки. Кроме того, астрологи советуют начать экономить деньги.

Рак

Лето – пора приключений и новых впечатлений. Секстиль Юпитер-Сатурн в понедельник вдохновит взять на себя инициативу в планировании небольшой поездки с друзьями или партнером. Солнце войдет в ваш знак в среду и усилит ваши таланты. Попытайтесь уделить больше времени для творчества.

Лев

Секстиль Юпитер-Сатурн внесет изменения в личную жизнь. Не бойтесь открыть свои чувства, если вам давно кто-то нравится. Этот период будет очень успешен для встреч и романтических свиданий. Начало сезона Раков в среду побуждает сделать перерыв там, где это нужно. Не слишком перегружайте себя на работе.

Дева

Думайте положительно. Секстиль Юпитер-Сатурн в понедельник побуждает отвлечься от того, что вам не нравится в других, и сосредоточиться с большей благодарностью на их положительных чертах характера. В среду завершится очень продуктивный период для вашей карьеры. После достижения большой цели восстановите связь с друзьями.

Весы

Секстиль Юпитер-Сатурн в понедельник поможет вам добиться успеха благодаря вашей преданности, внимательности и настойчивости. А с началом сезона Рака можно ожидать положительных изменений в карьере.

Скорпион

Секстиль Юпитер-Сатурн принесет силы и настойчивость в достижении цели. Вы решительны и смелы, поэтому не упускайте возможностей. Начало сезона Рака в среду побуждает к активному движению. Вам захочется путешествий и новых впечатлений.

Стрелец

В вашей жизни наступает большой поворотный момент. Секстиль Юпитер-Сатурн в понедельник поможет вам эмоционально перейти от большого разочарования к исцелению. Вероятно, недавно вы пережили очень травматическое событие. Родные и близкие обеспечат поддержку, в которой вы сейчас так нуждаетесь.

Козерог

Начало сезона Рака в среду – это начало вашего лета любви. Для одиноких представителей знака наступает активный период: знакомства, свидания, встречи. Семейные Козероги будут жить в атмосфере уюта, любви и гармонии.

Водолей

Вам необходимо определить приоритеты и основные профессиональные цели. Секстиль Юпитер-Сатурн в понедельник поможет вам добиться личного успеха посредством реализации планов. Сезон Рака станет периодом домашнего уюта – вы будете заняты семейными делами и бытовой рутиной.

Рыбы

Секстиль Юпитер-Сатурн в понедельник исцелит ваши страхи касаемо общения. Вам нужно быть честными и искренними в разговорах. Начало сезона Раков в среду даст большой толчок вашим творческим дарам. Смело распространяйте свои идеи и искусство – ваше творчество обязательно найдет ценителей.

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