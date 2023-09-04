Кому ретроградный Юпитер принесет большие возможности: гороскоп на сентябрь

В астрологии Юпитер известен как великий благотворитель. Он считается планетой защиты, изобилия и удачи, способной увеличивать в масштабе все, к чему прикоснется – и хорошее, и плохое. С 5 сентября он переходит в ретроградное движение и пробудет в этой фазе до 31 декабря. Его экспансивная энергия будет устремлена внутрь поощряя размышления и внутренний рост.

Видео дня

Астрологи составили прогноз на ретроградный Юпитер для всех знаков зодиака. Узнайте, к каким поискам планета будет побуждать вас.

Овен

В первой фазе ретроградного Юпитера вы будете постоянно находиться в движении из-за множества дел. Но когда планета войдет в знак Рыб, у вас начнется время самоанализа и размышлений. Воспринимайте этот период уединения, как благословение. Вы не только сможете позаботиться обо всем, что встретится на вашем пути, но и будете побеждать во всех начинаниях. Ничто не помешает вам добиться успеха, поскольку теперь вы находитесь под защитой Вселенной.

Телец

В первой половине ретроградного периода вам может показаться, что вы очень одиноки. Как будто вы плывете на айсберге через океан. Но присмотритесь повнимательнее – о вас заботятся и вас любят. Люди ценят ваши достижения и хотят предоставить новые возможности. Общайтесь, это поможет вам расширить собственные горизонты и добиться значительных успехов.

Близнецы

У вас есть множество шансов, чтобы общаться с людьми и заниматься важными и интересными проектами. Ваша карьера успешно развивается и вы можете устроиться на работу вашей мечты. Но перед тем как соглашаться на любое предложение, беспристрастно проанализируйте, насколько полезен для вас этот вариант. То, что хорошо смотрится на бумаге, может оказаться совсем не тем, чем вы хотите заниматься в долгосрочной перспективе. Поскольку Юпитер также связан со слепым оптимизмом, будьте осторожны, прежде чем спешить с профессиональным решением.

Рак

Вдохновение – ключ к поиску своего места в мире. Сейчас вы чувствуете, что не имеете всего, чего хотите. И это несколько удручает. Не огорчайтесь, это не значит, что вы не сможете получить желаемое в ближайшее время. Более того, Вселенная обещает вам, что так и произойдет. Доверяйте потоку и верьте в изменения к лучшему. Настоящее может показаться скучным, но это затишье перед тем, как произойдут перемены.

Лев

Не игнорируйте красные флажки и мелкие детали, когда Юпитер находится в Овне во время первой части своего ретроградного движения. Финансовые перерасходы, которые вы допустите сейчас, догонят вас во второй части этого периода. Ограничьте свои легкомысленные привычки и осознайте сумму денег, которую вы снимаете со своего банковского счета. Перестаньте быть слишком щедрыми по отношению к другим и себе. Умеренность – вот ваш лозунг на ближайшие месяцы.

Дева

Близкие отношения очень важны для вас, но сейчас вы сможете увидеть, что многие из них не стоят того, чтобы вкладывать в них силы. Ваше сердце готово открыться другим. Попробуйте, и вы увидите, что люди готовы давать вам больше. Учитесь быть более избирательными по отношению к тому, в кого вы вкладываете энергию и любовь. Это важно для вашего личного счастья. Важные для вас отношения так только окрепнут и начнут процветать.

Весы

Вы выдвигаете достаточно четкие и весьма высокие стандарты к людям, с которыми имеете разные дела – от бизнеса до личных отношений. Проблема в том, что они могут быть не очень честны и откровенны с вами. А это способно нарушить выстроенную вами схему. Поэтому, прежде чем брать на себя какие-либо обязательства или подписывать документы, попросите совета у третьей стороны по этому вопросу. Это поможет лучше понять, что вас ждет.

Скорпион

Романтика и творчество витают в воздухе, но за наслаждением вы можете потерять чувство реальности. Старайтесь оставаться обеими ногами на земле, чтобы поддерживать баланс в жизни. Если справитесь, пройдете через период ретроградного Юпитера удачно. Единственное, на что следует обратить внимание, — это чрезмерное баловство. Не тратьте время на безрассудные действия, когда вы можете заниматься более полезными делами и развивать свой успех. Риск сейчас может быть для вас успешным, но если вы не будете ставить на карту больше, чем можете позволить себе потерять.

Стрелец

Возможно, вы чувствуете себя угнетенным в своей нынешней жизненной ситуации, и вам хочется большего пространства. Подумайте о переезде в новое место или место, которое доставляет вам духовное и эмоциональное удовольствие. Если вас останавливают финансовые ограничения, ищите способов их обойти, ведь принятое решение принесет большую пользу и удовлетворение в долгосрочной перспективе. Для вас наступает благоприятное время, поэтому займитесь творческим проектом, о котором давно мечтали.

Козерог

Сейчас вам не нужно прилагать усилия для установления новых связей – люди сами тянутся к вам. Урок состоит в том, чтобы просто ценить тех, с кем вы встречаетесь, а не искать у них скрытые мотивы и тайные намерения. Ретроградный Юпитер покажет вам как это сделать. Также это будет удачный период, чтобы поменять свое жизненное пространство на нечто большее и более светлое.

Водолей

Вы сейчас не слишком задумываетесь о деньгах и материальной стороне жизни, но успех все равно приближается к вам. Цените то, что дает вам Вселенная, и получите больше. Упражняйтесь в благодарности в течение следующих нескольких месяцев, и наблюдайте, как меняется ваша жизнь. Не обращайте внимания на свое финансовое положение. Обилие и процветание приходят к тем, кто ждет. Имейте терпение и доверяйте потоку.

Рыбы

В первый раз за долгое время вы проявляете себя и получаете новые впечатления. Ваш оптимизм и вера приведут вас к интересному опыту и общению с удивительными людьми. Только не берите на себя слишком много дел за раз, чтобы не выгореть. Вы уверены в своих силах и это позволяет вам оптимистично смотреть на мир и события вокруг. Вы не склонны нагнетать драму и проявлять превосходство, а это обязательно приносит хорошие плоды.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие семь планет будут ретроградными в сентябре и что это принесет всем знакам зодиака.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.