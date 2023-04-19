Кому ретроградный Меркурий доставит неприятности: гороскоп

Если дела не идут на лад и все рушится с рук – у астрологов для вас "хорошие" новости. Можно обвинить во всем Меркурий, который с 21 апреля снова начнет ретроградить.

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Усталость, дезориентация, плохое самочувствие – это самые распространенные "симптомы" ретроградного Меркурия. Астрологи рассказали, как этот период повлияет на каждый знак зодиака с апреля по май 2023 года. Ретроградность будет продолжаться около трех недель, поднимая на поверхность все старые конфликты и нерешенные проблемы.

Овен

Задумайтесь о том, насколько вы выросли как личность за прошедший год. Ретроградный Меркурий бросит вызов вашей самооценке. Вам может показаться, что вы делаете слишком мало для успеха.

Этот период заставит вас пересмотреть свои ценности и даст дополнительное время, чтобы определиться с ориентиром, прежде чем принять важное решение. После 14 мая финансовые проблемы начнут решаться, а в личной жизни будет покой и гармония.

Телец

Ретроградный Меркурий может привести к полной переоценке своих сил. Пора вспомнить, кем вы хотели быть в детстве и смогли ли вы воплотить мечты в жизнь. После окончания периода ретроградности вам может захотеться рискнуть и выйти из зоны комфорта ради чего действительно важного.

Близнецы

Ваше желание добиться успеха будет сильнее любых страхов. Так что даже ретроградный Меркурий не остановит вас на пути к профессиональным высотам. Собрав силы, вы даже можете чувствовать себя более спокойными и сдержанными, чем обычно. С 14 мая вы почувствуете новый прилив энергии. Вы, наконец, получите возможность отдохнуть от всей суматохи, которую вы пережили за последний год.

Рак

Вам захочется покоя и уединения. Это как будто вы вдруг захотели покинуть вечеринку, на которую только что пришли. Общение может решить давние проблемы. Вы восстановите контакты с друзьями и коллегами, с которыми когда-то потерять связь. Вам нужно время для переосмысления видения будущего.

Лев

Ретроградный Меркурий, вероятно, повлияет на некоторые ваши профессиональные планы, особенно если они были на зыбкой почве. Следует быть внимательными к деталям и не пренебрегать советами опытных коллег. После 14 мая вы поймете, какой карьерный шаг готовы сделать дальше. Вы можете многому научиться во время этой ретроградности.

Дева

Вы будете чувствовать усталость и растерянность. Остановившись на развилке, вы можете не понимать, куда идти дальше. Даже если вы понятия не имеете, где находитесь, жизнь не предназначена для того, чтобы всегда идти вперед с GPS. Доверьтесь интуиции и не пытайтесь все контролировать.

Весы

Ретроградность позволит рассчитаться с долгами и оценить уровень прибыли от ваших инвестиций. Этот период в большей степени связан с тем, что вам нужно будет научиться отпускать и двигаться дальше. С полным солнечным затмением в Овне вы можете ожидать, что этот опыт произойдет в то время, когда вы примете серьезные эмоциональные изменения в ваших отношениях. Пора отпустить то, что вы давно переросли.

Скорпион

По словам астрологов, 21 апреля Меркурий станет ретроградным в вашем седьмом доме партнерства. Вам придется глубоко переосмыслить отношения. Вероятны трудности, разочарование, эмоциональные разговоры и судьбоносные решения. А еще это период исцеления. Либо ваши отношения перейдут на новый уровень, либо вы можете решить с ними попрощаться.

Стрелец

Вы пересмотрите образ жизни, ежедневные привычки, работу и отношения. Вероятно, вы почувствуете себя слишком истощенными в эмоциональном плане. Лишь после 14 мая, когда Меркурий перестанет ретроградить, ваша производительность вырастет.

Козерог

Ретроградный Меркурий может быть для вас сложным и запутанным. Однако есть хорошие шансы восстановить связь с давним другом или бывшим партнером. Вероятно, придется взяться за важный проект на работе, исполнение которого вы долго откладывали.

Водолей

Вы слишком много времени уделяли работе, поэтому семья и друзья могут быть недовольны из-за вашего постоянного отсутствия. После периода ретроградного Меркурия вы найдете в себе силы наконец-то разрешить давние конфликты и вернуть гармонию в семью. Но решение семейных и бытовых вопросов может быть очень изнурительным.

Рыбы

Ретроградный Меркурий может принести не очень приятные разговоры и выяснение отношений. На работе могут быть неприятности из-за неосторожно допущенных технических ошибок в документах или деловой переписке. Вам нужно найти правильные слова, чтобы не разжигать конфликты до опасного уровня.

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