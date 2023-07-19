Кому разобьют сердце: подробный гороскоп для всех знаков на ближайшие дни

Для некоторых знаков зодиака в ближайшие дни будут эмоционально тяжелыми. На поверхность всплывут конфликты из прошлого и откроются старые раны.

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Однако не стоит делать поспешных выводов и отчаиваться. Астрологи составили гороскоп, который поможет справиться с проблемами.

Водолей

Вы устали от конфликтов. Водолеи хотят, чтобы в них верили самые близкие люди, но для начала, вы сами должны поверить в себя. Вместо того, чтобы размышлять о препятствиях, мешающих достичь цели, лучше поверьте в свои силы и в то, что вы можете преодолеть все проблемы. Измените свое мышление, а не ищите виновных в вашем проигрыше.

Рыбы

Рыбы стремятся к ответам и честности от окружающих. Но друзья могут ответить на все интересующие вас вопросы. В вашей жизни есть люди, которые к вам плохо относятся и вы воспринимаете их слова серьезно. Но вместо того, чтобы доверять им, спросите друзей, что они думают. Близкие люди помогут проанализировать ситуацию и разрешат ваши проблемы.

Овен

Старые раны выходят на поверхность и это вызывает зависть к успехам других. Вы хотите, чтобы часть их славы и признания досталась вам. Овны всегда сияют ярко, поэтому вы должны дать другим это почувствовать. Будьте терпеливы и поддерживайте близких.

Телец

Важно отстаивать свое мнение до конца. Это позволит вам быть услышанным. Боритесь за свои чувства в отношениях с близкими людьми или партнером. Старайтесь делать это спокойно и доброжелательно, чтобы небольшая дискуссия не превратилась в спор.

Близнецы

Недавно вам разбили сердце, но это будет легче пережить, чем вы думаете. Близнецы не позволят себе плакать над неудачей дольше нескольких дней. Как только вы выйдете из депрессии, почувствуете себя хорошо, чтобы работать над новыми проектами и встречаться с друзьями. На этой неделе ожидайте резких эмоциональных изменений.

Рак

Желание сблизиться с любимым человеком заставляет вас ощущать большое давление. Однако будьте терпеливы, потому что близость требует времени. Не требуйте от человека быстро раскрыться и рассказать о своей жизни. Будьте осторожны и не делитесь своими чувствами и историями, лучше немного подождите.

Лев

Львы дарят свою заботу и любовь тем, кто в ней нуждается. Однако будьте осторожны, потому что вы можете уделить своему ближайшему другу больше внимания, чем нужно, и это плохо повлияет на вас. Потому что вы должны дарить себе больше любви, чем отдаете. Не откладывайте чувства на потом, наполните себя любовью и энергией.

Дева

Сейчас вы еще не готовы занять определенную позицию и не знаете, куда двигаться дальше, но пересмотрите свои возможности. Если вы можете преодолеть проблемы в отношениях, вам придется сделать следующий шаг в будущее. Однако, возможно, вы захотите переосмыслить отношения с любимым человеком и окончить их.

Весы

В семейной жизни сейчас часто происходят споры и конфликты. Вы и ваша семья расширяете личные границы, чтобы понять, кто в доме хозяин. Сопротивление и бунт не помогут решить проблему. Лучше откровенно поговорите и поделитесь своими чувствами. Такое обсуждение поможет найти взаимопонимание между вами.

Скорпион

На этой неделе вас ждут споры, но вы можете их избежать. Просто сдерживайте себя. Это может быть неприятно, но в будущем окажет положительное влияние на вас. Потому что слова сказаны во время конфликта, могут разрушить вашу дружбу с человеком, который вам важен.

Стрелец

Вам надоело быть вторым в компании друзей или в романтических отношениях. Отношения между двумя людьми должны быть на равных. Не заставляйте близких проводить с вами время, когда они этого не хотят. Дайте им понять, что вы не будете сидеть и ждать их. Проводите время с теми, кто действительно хочет этого.

Козерог

На этой неделе вы на высоте. Козероги находятся на вершине мира и хотят разделить это с кем-то особенным. Вы можете завести новые знакомства или восстановить связь с бывшими. Будьте честны с собой и вы получите отношения, которые будут процветать со временем.

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