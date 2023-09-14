Кому предстоит смена работы, а кто влюбится: впечатляющий гороскоп на осеннее равноденствие

Осеннее равноденствие является одним из ключевых астрологических событий в году. Оно открывает собой осенний сезон и закладывает основу всех событий, которые продлятся вплоть до рождественских праздников. В этом году осеннее равноденствие выпадает на 9:50 23 сентября по киевскому времени. В это время Солнце пересечет небесный экватор и день станет короче ночи.

Астрологи проанализировали, каким станет это событие для всех знаков зодиака, что принесет с собой. Читайте дальше, чтобы узнать свой прогноз.

Овен

Каким бы независимым человеком вы ни были, вы тоже должны уметь просить о помощи и научиться ее получать. От осеннего равноденствия и до конца года вы будете замечать, как больше сосредоточились на своих отношениях и стремитесь работать над поиском здорового баланса с партнером. Вы даже можете понять, что ищете поддержки, делитесь своими идеями, лучше общаетесь и сотрудничаете с другими. Период после равноденствия может принести одиноким Овнам любовь.

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Телец

Убедитесь, что вы достаточно заботитесь о себе, и постарайтесь не увлекаться излишним общением – это может вас истощить. После равноденствия вам могут предложить смену работы или новые рабочие обязанности. Хорошо все обдумывайте, но не пугайтесь перемен. Будьте открыты для новых идей и вводите маленькие практики релаксации в течение дня, чтобы придать больше легкости своей рутине. Помните, что великие дела приносят и великие достижения.

Близнецы

Не относитесь к жизни слишком серьезно. Влюбляйтесь, танцуйте, веселитесь, проводите больше времени с теми, кого любите. Звезды призывают вас к замедлению, чтобы вы могли получить полное удовольствие от жизни. Наступает хорошее время, чтобы почувствовать себя ребенком в душе, так что не отказывайте себе в этом. Наблюдайте за малышами, общайтесь с ними – она вдохновит вас на творчество и новые идеи.

Рак

Ваш дом там, где ваше сердце. Откройте его двери другим. Возможно, вы захотите устроить уютные обеды при свечах с красивым осенним декором. А может вам захочется сменить место жительства или сделать ремонт. Так или иначе, вся ваша энергия будет уходить в обустройство собственного пространства. Наслаждайтесь этим гнездованием. Пространство, которое вы создадите, принесет вам энергию и вдохновение.

Лев

Вы находитесь на пике своих творческих сил. К вам обращено больше внимания, чем обычно, поэтому сейчас серьезно относитесь к тому, что вы хотите сказать. Если вас вдохновляет создание подкастов, писательство, рисование или музыка, примите вызов и проявите себя с лучшей стороны. Также равноденствие станет для вас хорошим временем, чтобы провести его с родными. Они дадут вам вдохновение.

Дева

Вам нужно трезво посмотреть на свое финансовое положение и принять его таким, каково оно есть. Будьте благодарны за то, что вам удалось заработать и ищите возможностей заработать больше, а не жалуйтесь, что мир несправедлив к вам. Помочь с этим вам могут люди из вашего круга общения. В этом сезоне у вас может появиться много блестящих бизнес-идей, а некоторые из них, возможно, даже претворятся в жизнь. Не скрывайте их от тех, кто может помочь.

Весы

С равноденствием начинается ваш сезон, и на этот раз он будет полон испытаний. Пора по-настоящему раскрыть свою правду и эмоции и, возможно, даже решиться взять на себя инициативу по принятию некоторых решений. Доверяйте себе и, что более важно, позвольте другим людям слышать и видеть себя. Не забывайте, что самые важные отношения в жизни – это отношения с собой.

Скорпион

Пора заняться собой. Вам нужно немного времени в одиночестве, чтобы проанализировать свои чувства и желания, позаботиться о себе. Это очень важно сейчас – выразить почтение свои умуу, телу и душе. Сон, медитация, создание музыки, писательство и рисование – это лишь некоторые примеры того, чем вы могли бы заняться вместо очередной утомительной для вас вечеринки. Займитесь восстановлением и накоплением сил, они вам скоро пригодятся.

Стрелец

Общение доставляет вам как никогда много радости. Поэтому уделяйте ему так много времени, как только можете. Это может быть что угодно – от дружеских посиделок на кухне до далекого путешествия целой компанией. Заводите новых друзей, веселитесь со старыми, стройте общие дела и запускайте совместные проекты. Сейчас это заряжает вас драйвом. Пусть ваши глаза горят и дальше.

Козерог

Вы настойчиво работали и сейчас пора получить признание своих заслуг. Впрочем, не торопитесь почивать на лаврах. Рабочая дисциплина по-прежнему очень важна для вас, а выполнение рутинных задач и дальше заполняет ваш график. Однако вы можете надеяться на вознаграждение от Вселенной и близких. А прежде всего признайте собственные заслуги вы. Начните соответствующим образом ценить свои достижения.

Водолей

Идеи предназначены для того, чтобы ими делились. Особенно сейчас. У вас огромный потенциал, который может вывести вас даже на международный уровень. Потому сейчас не время для скромности. Куда бы вы ни пошли, несите с собой свои необычные идеи и эту особую искру, потому что ваши слова и идеи сейчас очень сильны. Используйте все возможности для обучения и путешествий.

Рыбы

Это осеннее равноденствие коснется вашей мистической стороны. Ваша интуиция становится все острее и вы доверяете ей все больше. Если вы ищете ответы на свои вопросы, прежде всего обращайтесь внутрь себя. Вы – очень глубокая личность и пора отдать этому должное. Работа, которую вы выполняете здесь и сейчас, принесет только пользу и заложит хорошие основы на будущее. Сосредоточьтесь на себе и на том, чем вы занимаетесь.

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