На четыре знака ожидают невиданные изменения: гороскоп на сентябрь

15 сентября Новолуние в практическом и сообразительном знаке Девы положительно повлияет на жизнь и мышление Близнецов, Девы, Стрельца и Рыб. Ретроградный Меркурий позволит исправить ошибки из прошлого, которые тормозили процесс развития и совершенствования.

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Это последнее Новолуние перед сезоном затмений, поэтому рискните, чтобы исследовать что-то новое. Астрологи составили гороскоп, который поможет во всем разобраться.

Близнецы

Новолуние находится в вашем четвертом доме домашних и личных дел. Поэтому если вы еще не определились, где бы хотели остаться жить, это удачное время для этого. Подумайте, где пустить свои корни и создать семью. У вас появится желание убрать квартиру, провести время с родными или переехать в новое место.

Близнецам необходимо найти свой уютный уголок, чтобы по-настоящему открыться и чувствовать себя комфортно.

Дева

Вам нравится, когда вас ценят и уделят достаточно внимания и Новолуние подарит вам такую возможность. Потому что оно находится в вашем первом доме личности, который воспламенит желание проявить себя и показать все свои таланты. Рискуйте, говорите правду и отстаивайте то, во что верите. Благодаря этому вы станете сильнее и увереннее. Это период внутренних изменений, которые пойдут вам на пользу.

Стрелец

Новолуние находится в вашем десятом доме имиджа и репутации. Это вдохновит вас показать свои навыки и умения или вы захотите учиться чему-то новому, чтобы повысить квалификацию. Если вы планируете поучаствовать в каком-либо конкурсе или проекте, то это непременно принесет вам вознаграждение. Не бойтесь спрашивать о повышении у руководителей или вообще смените работу, если нынешняя должность вас не устраивает.

Рыбы

Ваши отношения меняются, вы чувствуете, что нужно приложить усилия, чтобы укрепить связь с партнером. Новолуние находится в вашем седьмом доме любви и дружбы, поэтому вы поймете, кто больше всего уделяет вам внимание и является главным в вашей жизни. Не бойтесь расширить свой кругозор, даже если придется изменить видение на мир. Не обращайте внимания на то, что думают другие, слушайте свое сердце и вы выберете правильный путь.

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