Какой день станет самым счастливым для каждого знака: гороскоп на апрель

Апрель станет астрологически непростым месяцем, ведь на него приходится полное солнечное затмение. Тем не менее у каждого знака зодиака будет свой счастливый день, который принесет удачу во всем.

Видео дня

Астрологи уже вычислили эти даты. Найдите, запомните и не упустите свою.

Овен – четверг, 13 апреля

К этой дате вы сможете наконец-то сосредоточиться на своих целях и ощущениях в профессиональной жизни. Учитывая, что в последнее время ваша жизнь развивается достаточно бурно, вы можете направить часть этой энергии на новую увлекательную возможность карьерного роста. Примите свое эмоциональное "я" и сконцентрируйтесь на текущих делах, отпустив все неважное.

Телец – четверг, 13 апреля

Вы наконец-то увидите свои точки роста и возможности. Используйте этот день, чтобы освободиться от ложных убеждений, сосредоточенных вокруг того, чему вы научились и на чем выстроили свою жизнь. Возможно, придется отказаться от того, что вы считали полезным для себя. Впрочем, так вы освободите место для чего-то нового и хорошего. Подумайте об инструментах, которые вам нужны для достижения успеха, и позвольте себе поверить в то, что вас ждут удивительные события, и о том, как вы сами будете творить свое чудо, если оно не упадет вам на голову само.

Близнецы – пятница, 14 апреля

Вы сможете придать глубину и смысл своей профессиональной жизни. Понять, как объединить все его аспекты для достижения успеха, а не разделить их. К этой дате вы можете лучше понять свои профессиональные цели и увидеть пути их достижения. Новая работа, премия или повышение – хорошие новости о вашей работе уже в пути.

Рак – понедельник, 24 апреля

Это будет день вашей удачи. Вы получите возможность объединить свои мечты с действиями, которые могут сделать их реальностью. Апрель станет для вас месяцем прогресса. Приготовьтесь ощутить счастье и эйфорию от того, что ваши давние мечты начинают воплощаться в жизнь.

Лев – четверг, 20 апреля

Солнечное затемнение запустит мощную цепь удачных событий и совпадений. Но убедитесь, что вы руководствуетесь новыми начинаниями, а не застряли в старой рутине. Вас ждет достаток. Помните, что в работе над достижением своей мечты нет места страху.

Дева – понедельник, 3 апреля

В самом начале месяца вы получите огромный шанс. И это будет не призрачная надежда на что-то нечеткое, а просчитанный риск, который приведет к конечному успеху. Вы можете не поверить, что происходящее с вами – это нормально. Но в апреле вы точно получите гарантию перемен к лучшему.

Весы – вторник, 11 апреля

В этот день вы окажетесь под особой протекцией Венеры – планеты любви, финансов и недвижимости. Застой, наметившийся у вас в этих областях, должен закончиться – вы увидите ростки перемен к лучшему. И хотя вам решать, что выбрать, единственный способ сделать неправильный выбор – вообще не выбирать.

Скорпион – четверг, 27 апреля

Вселенная ведет вас к вашей мечте или цели. Ваша карьера вот-вот рванет вперед. Убедитесь, что никакие страхи, сомнения или что-либо еще не мешают вашему успеху. Пора действовать в соответствии со своей мечтой и поверить, что возвращение назад уже невозможно.

Стрелец – четверг, 20 апреля

Солнечное затмение несет вам радость, творчество и самовыражение. Вам приходит время вспомнить, что жизнь должна приносить вам радость, а не хаос или стресс. Однако, если вы все еще цепляетесь за свои устаревшие убеждения, вы никогда не будете жить полноценной жизнью. Избавьтесь от всех своих сомнений и позвольте себе вступить в новый раздел своей жизни.

Козерог – четверг, 6 апреля

Ожидайте профессионального продвижения. Оглянитесь на прошедшие полгода. Что изменилось для вас за это время? Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы насладиться своим успехом и снова нацелиться на еще больший рост. Если вы неустанно работали для достижения своей цели, вы также заслужили отдых и восстановление равновесия как важную часть успеха.

Водолей – четверг, 6 апреля

Полнолуние принесет вам активизацию всех сфер, связанных с успехом, достатком и расширением. Будьте готовы воспользоваться новой возможностью – это приведет вас к лучшему балансу и большей радости вашей жизни. Определите, что наполняет вас светом и радостью, и приумножьте это.

Рыбы – четверг, 20 апреля

Солнечное затмение поможет вам сосредоточиться на том, кто и что для вас самое важное. Такая работа с приоритетами окажет положительное влияние на вашу сферу финансов. Это новый старт для вас, но его основы вы заложили своим трудом в прошлом. Помните, все видят только успех, а не путь, который вам пришлось пройти, чтобы его добиться.

Ранее OBOZREVATEL публиковал полный гороскоп на апрель 2023 года для всех знаков зодиака.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.