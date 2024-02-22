Кому предстоит большая удача 22 февраля: гороскоп для пяти знаков-счастливчиков

День 22 февраля несет с собой ветры перемен к лучшему. Юпитер в Тельце, Плутон в Водолее и Уран в Тельце обещают рост, космический толчок вперед и способствуют начинаниям, которые сперва кажутся даже странными.

Особенно будет везти от такого положения планет пяти знакам. Астрологи назвали тех, кто возьмет от этого дня все. Узнайте, попал ли ваш знак в когорту счастливчиков дня.

Овен

Сегодня берегите свою энергию от энергетических вампиров. Не дайте недостойным людям украсть вашу удачу. Особенно до того, как вы успеете насладиться результатами. Позвольте своей интуиции помочь вам держаться подальше от красных флажков и стремиться к зеленым. Сегодня практикуйте медитацию. Уверенность и терпение, которое она развивает, помогут вам значительно продвинуться вперед.

Лев

Доверьтесь своей интуиции. Космические силы сегодня будут говорить с вами, чтобы подталкивать вас к путям, которые принесут наибольшую радость, и уводить от опасных дорожек. Вы также можете осознать то, что повлияет на ваше ближайшее будущее. Потому слушайте свой внутренний голос. Запишите свои сновидения и подумайте о том, что они могут для вас означать.

Стрелец

Ваша энергия сейчас стабильна и устойчива. Вам предлагается думать о своей жизни целостно и вести дневник, в котором сводить все ее части воедино. Именно так вы можете увидеть решение давней проблемы. Ваша чувственная сторона сейчас на подъеме, поэтому ждите хорошего с этой стороны своей личности, независимо от того, есть ли у вас партнер или вы одиноки. Позвольте своему игривому настроению сделать вас немного счастливее.

Скорпион

Двигаясь вперед, доверяйте себе. Вы на правильном пути, сколько бы вокруг ни было скептиков. Большинству людей непонятны ваши нетрадиционные подходы и желание перевернуть все наиболее революционным способом. Но таков ваш нрав. Попытайтесь сегодня ввести в свой распорядок практику успокоения. Например, разрисовывание раскрасок для взрослых, разучивание новой песни или еще что-то, что приносит вам умиротворение. Делайте то, что считаете верным.

Рыбы

Признаете ли вы сокровища, которые дала вам жизнь? Те, которые действительно бесценны и являются подлинным благословением. Вам настоятельно рекомендуется сосредоточиться на этом, чтобы получить от Вселенной еще больше. Благодарность действительно имеет огромную силу. Слушайте свою интуицию, присматривайтесь к ее знакам. Запишите свои нынешние сны. Эта практика поможет вам приблизиться к дарам судьбы и раскрыть их дальше.

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