Два знака ждет кармический год: изменения начнутся уже в марте

В астрологии затемнения символизируют закрытие одного жизненного цикла перед началом нового этапа. В 2024 году затмение произойдет в знаках Овен и Весы. Их ждет много испытаний, ведь это время для личностного роста и эволюции, в течение которого Овнам и Весам нужно пройти кармический год перемен.

Астрологи говорят, что Овнам будет полезно сосредоточиться на поиске поддержки у друзей. Тем временем Весы смогут реализовать творческую сторону и получить признание.

Овен

Сезон затемнений заставит сосредоточиться на личных отношениях. Северный узел в вашем знаке является кармический, потому что он вытолкнет вас из зоны комфорта, чтобы прекратить отношения, которые только ограничивают ваше развитие. Вам нужно искать пути саморазвития. Вы пренебрегали своими потребностями, поэтому пора прислушиваться к своим настоящим желаниям.

В этот переходный период вы можете чувствовать себя неуверенно, сомневаться в своих шагах и думать, а правильным ли был ваш выбор. Астрологи советуют искать поддержки у друзей. Доверяйте своей интуиции и двигайтесь в направлении заветной мечты.

Когда Сатурн войдет в ваш знак, вас может ожидать еще одно неожиданное пробуждение, повторение уроков.

Весы

Вы можете ощущать сомнения и неуверенность. Транзит Сатурна в Козероге нарушил ваши основы и заставил переосмыслить определенные ценности. Сейчас вам кажется, что вы никогда не добьетесь той важной цели, над которой так долго и упорно работали.

Пока Овен будет разбираться со своими отношениями, вы столкнетесь со сферами жизни, где необходимо проявить независимость и смелость. Вам следует стать лидером, маяком света для других. Не бойтесь – в этом и состоит ваш кармический урок. Вы должны поделиться добром и светом с другими. Может быть, вы сможете сделать это через творчество. Придется взять на себя больше ответственности.

Роль лидера – это не то, к чему вы всегда стремились, вы бы лучше выбрать тихую спокойную гавань, где царит уют и гармония. Однако сейчас придется делать немаловажный выбор. Астрологи говорят, что ваш путь к победе напрямую связан с лидерскими навыками.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким знакам весна принесет неожиданное достояние.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.