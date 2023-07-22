Кому повысят зарплату в августе: пять знаков-счастливчиков

Август обещает быть астрологически напряженным месяцем. Большое количество транзитов несет значительные изменения всем знакам зодиака. Некоторым, например, улучшение финансового положения и увеличение доходов.

Видео дня

Астрологи определили пять знаков, представители которых будут наиболее успешны в денежном плане. Узнайте, есть ли в списке счастливчиков ваш знак.

Лев

Ваши амбиции и уверенность в себе хорошо окупаются. Вы получите признание своих заслуг на работе и немало наград за это. В частности повышение зарплаты. Чтобы не ждать, пока вам его предложат, обратитесь с этим вопросом к начальству сами.

Телец

Ваша решительность и упорство помогут вам выделиться на работе среди коллег. Просто забудьте хотя бы на время об излишней скромности. Только так вы сможете получить финансовое вознаграждение, которого достойны.

Козерог

Сильная рабочая этика и сосредоточенность на целях, которые вы демонстрировали в последнее время, поразят ваше начальство. Это откроет перед вами немало карьерных перспектив, подарит полезные знакомства и, конечно, увеличит вашу прибыль.

Рак

Коллеги будут поражены вашим вниманием к деталям и приверженностью общему делу. Оценит эти усилия и ваше начальство тоже. Проявите себя, и это наилучшим образом отразится на вашем материальном положении.

Скорпион

Ваше умение мыслить стратегически и эффективно вести переговоры – именно то, что нужно от вас начальству прямо сейчас. Так что действуйте. Проявляйте себя с лучшей стороны и просите прибавку к зарплате за это.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как ретроградный Сатурн повлияет в августе на все знаки зодиака.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.