Кому поможет ретроградный Сатурн: гороскоп на август

Ретроградный Сатурн, который наступил 17 июня и продлится до ноября, повлияет на карьеру и планы некоторых знаков зодиака. В этот период люди могут заключить выгодные сделки или получить новые возможности.

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Астрологи составили гороскоп, который поможет подготовиться к вызовам в августе. Месяц будет насыщеннным важными событиями, которые повлияют на будущее.

Овен

Марс находится в знаке Девы и это поможет вам снизить борьбу за свое место, вы покажете свои лучшие стороны. Управитель вашего второго дома Венера будет ретроградной в знаке Рака вместе с Солнцем с 7 августа, поэтому соблюдайте осторожность, выполняя домашние дела.

Чтобы избежать недоразумений с семьей, вам нужно тщательно подбирать слова, чтобы не было конфликта. На работе у вас все хорошо, ваши дела процветают, а удача на вашей стороне.

Телец

Ретроградная Венера вместе с Солнцем обеспечат вам поддержку людей, с которыми вы не общаетесь. Это станет неожиданностью для вас. Размещение ретроградного Сатурна в вашем десятом доме карьеры поможет вам получить успешные проекты, которые принесут повышение на работе.

Август будет благоприятен для Тельцов. Однако не забывайте о здоровье. Уделите внимание себе и своим близким.

Близнецы

Ретроградная Венера станет активной в вашем третьем доме, поэтому уделите внимание семье и финансам. Вы хорошо поработали, в августе пора пожинать плоды вашей работы. Смена знака Солнца, 17 августа, в сочетании с Марсом и Меркурием в собственном знаке Льва, принесет значительные изменения.

В августе у вас будет много возможностей добиться хороших результатов на работе, что положительно отразится на вашем будущем.

Рак

Энергичная планета Марс управляет вашим домом карьеры и до 7 августа вместе с Меркурием и Венерой занимает ваш второй дом финансов, и это принесет вам значительные изменения в вашем финансовом состоянии.

В этот период вы можете извлечь выгоду от сделки с недвижимостью. Удача будет на вашей стороне. Смена движения Меркурия 24 августа принесет вам приятные перемены в жизни.

Лев

Управляющий вашим финансовым домом Меркурий, в начале месяца поможет улучшить финансовое состояние. Сатурн, управляющий вашим седьмым домом, в течение всего месяца будет ретроградным, что придаст вам сил и уверенности.

Львам следует избегать сделок по земельной собственности после 17 августа. Также не инвестируйте большие деньги в разные непроверенные схемы.

Дева

Повелитель вашего знака Меркурий сменит свое движение 24 августа в знаке Льва в аспекте с ретроградным Сатурном. Вам следует быть внимательными при заключении крупных финансовых сделок с малоизвестными фирмами.

Рост ретроградной Венеры в знаке Рака 18 августа открывает ваши романтические отношения с другой стороны, и вы еще больше влюбитесь в своего партнера. В отношениях будет царить мир и гармония. В течение всего месяца присутствие Юпитера в вашем восьмом доме долголетия указывает на значительный рост на работе.

Весы

В течение всего месяца Меркурий будет находиться в знаке Льва, в вашем доме прибыли, устраняя препятствия на пути к успеху. Ваша карьера будет процветать, но для этого нужно приложить немало усилий. Солнце войдет в свой знак Льва 17 августа, это улучшит ваше финансовое состояние.

Планета Меркурий сменит движение и станет ретроградной в знаке Льва 23 августа, что может принести выгодные возможности из далекого прошлого. Ваша самая благоприятная планета, ретроградный Сатурн, находится в знаке Водолея, чтобы предоставить вам подходящую платформу, продемонстрировать ваши таланты и мотивировать вас.

Скорпион

Управляющий вашим знаком Марс, 18 августа перейдет в знак Девы, что улучшит ваше финансовое положение больше, чем вы ожидали. Юпитер и ретроградный Сатурн влияют на ваш десятый дом карьеры, поэтому с осторожностью делайте важные шаги, чтобы не навредить себе.

Присутствие Солнца в вашем доме карьеры в огненном знаке Льва после 17 августа создаст мощную комбинацию трех планет, которая обеспечит большой успех на работе, что принесет хорошие результаты.

Стрелец

Управляющий вашим знаком Юпитер в пятом доме талантов, советует вам быть осторожными и не терять бдительности с малознакомыми людьми. Стрельцы могут задуматься о смене работы, чтобы изучать новые сферы. Венера обострит вашу интуицию и поможет выбрать верный путь.

18 августа Марс войдет в знак Девы, в вашем доме карьеры, это обеспечит возможность опередить конкурентов. Ретроградный Сатурн будет находиться в вашем третьем доме усилий в течение всего месяца, что поможет вам получить преимущество во всем.

Козерог

Управляющий вашим знаком Сатурн сейчас во втором доме семьи и финансов, это положительно повлияет на ваш финансовый доход. Возможно, вы получите выгодные сделки на работе, что принесет вам успех и признание.

В августе вы будете счастливы и довольны своими результатами. Присутствие Марса в знаке Девы, начиная с 18 августа, позволит вам несомненно наслаждаться преимуществом ситуации. Присутствие Юпитера в вашем четвертом доме материального комфорта говорит о том, что вам следует обратить внимание на круг общения.

Водолей

Управляющий вашим домом дохода Юпитер сейчас находится в огненном знаке Овна, что сделает ваши усилия плодотворными и ориентированными на результат. Венера сменит знак и войдет в знак Рака 7 августа, поэтому держите безопасную дистанцию от подозрительных людей.

Но регрессия Сатурна в течение всего месяца может принести вам новые отношения, которые положительно повлияют на вашу жизнь. Смена знака Марсом 18 августа откроет перед вами отличные возможности изменить ситуацию на работе, заключив крупное соглашение.

Рыбы

Юпитер, обладатель вашего знака, находится в знаке Овна в течение всего августа, поэтому контролируйте свои эмоции, чтобы добиться баланса в жизни. Солнце войдет в свой собственный знак Льва 17 августа, чтобы позволить вам извлечь выгоду от конкурентов, оставив ваших соперников далеко позади.

Присутствие управляющего вашего дома дохода, Сатурна, в вашем двенадцатом доме, двигающемся по ретроградному движению, принесет вам потенциально сильные проекты, которые помогут поддерживать ваше финансовое состояние.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на август для всех знаков зодиака, где рассказывал, кому следует готовиться к непростым испытаниям.

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