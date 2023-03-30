Кому повезет на работе, а кому в любви: гороскоп на первые дни апреля

Ключевым астрологическим событием первой недели апреля станет соединение Меркурия и Юпитера в понедельник в Овне. Это воодушевит все знаки зодиака интегрировать свои эмоции и мысли в поведение. А ежегодное соединение Венеры и Урана в Тельце в четверг поможет нам понять, что мы не так много знаем, когда доходит до романтики.

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Астрологи утверждают, что всем знакам следует ждать хороших сюрпризов. Узнайте, что звезды приготовили именно вам.

Овен

Чего хочет ваше тело? С понедельника для вас наступает момент решить, чего вы хотите, в чем нуждаетесь и чего заслуживаете, чтобы чувствовать связь со своим телом и чувствовать удовольствие. С четверга вы можете почувствовать вдохновение попробовать инновационный стратегический подход к обретению финансовой свободы через жизнь в соответствии со своими ценностями.

Телец

Прямо с понедельника задумайтесь, от какой плохой привычки вам пора избавиться раз и навсегда. Причем даже без предварительной подготовки. До конца недели постарайтесь открыться для романтических сюрпризов. Да, вы любите все рассчитывать и планировать, но звезды хотят, чтобы вы оставались интересными, открытыми и внимательными к невероятным романтическим поворотам сюжета.

Близнецы

Вы любите вечеринки и общение с друзьями, но обратите внимание, какой уровень энергии остается у вас после этого. Задумайтесь, кто дает вам энергию, а кто ее забирает. С четверга вы можете увидеть определенный шаблон поведения, который вам мешает, и избавиться от него.

Рак

Идите на профессиональный риск прямо с понедельника – смелый подход к профессиональному успеху должен принести прекрасные плоды. Соединение Венеры и Урана в четверг заставит переосмыслить взаимную дружбу с некоторыми людьми – вы заметите, что баланс того, что вы даете и получаете, вас не устраивает.

Лев

Когда ты лучше знаешь, ты лучше делаешь, поэтому звезды побуждают вас кардинально изменить свое поведение, согласно вашим знаниям и взглядам. С четверга вам откроются профессиональные поддерживающие отношения на работе – не теряйте эту связь, она принесет вам успех в карьере.

Дева

Говорите правду и только правду. Называйте свои чувства прямо, но при этом искренне и дружелюбно. Это привлечет к вам людей. С четверга постарайтесь научиться новому способу общения с людьми, очень отличными от вас. Они вдохновят вас на новое отношение к себе и другим и помогут получать больше поддержки.

Весы

Ищите понимания. Вам хочется, чтобы вас понимали, и сделайте все, чтобы достичь этой цели. И с четверга вы получите толчок чувственности. Вам захочется экспериментировать с новизной и инновациями для более интимного опыта.

Скорпион

Обратите внимание, как принимаемые вами маленькие решения приводят к улучшению и большему благополучию. Почувствуйте благодарность за это. Ближе к выходным пересмотрите свою позицию в романтических отношениях и вы увидите, как они обновляются и становятся глубже.

Стрелец

С начала недели вы начнете обращать внимание на сигналы своего тела, оно подскажет вам, как действовать и как отдыхать, чтобы получать лучшие результаты. До конца недели подумайте о новой стратегии самоисцеления, чтобы заземлиться и ощутить поток.

Козерог

Чтобы здоровее понять свои чувства, не стесняйтесь начать говорить о них с людьми открыто. Ваш эмоциональный интеллект откроется с новой силой. Впрочем, ближе к концу недели вы поймете, что храбрость – это признак уязвимости, а не наоборот.

Водолей

Обратите внимание, как вы слушаете и что говорите. Не скрывайте то, что вам нужно выразить. Но позаботьтесь и о своей эмоциональной безопасности. Чтобы не стать слишком уязвимыми, найдите якорь, за который вы будете держаться, чтобы не потерять равновесие.

Рыбы

Звезды советуют вам уделить внимание тому, как обрести внутреннее спокойствие. А найти его вы можете только благодаря тому, что вы живете в соответствии со своими личными ценностями. Ближе к концу недели вы почувствуете тягу к тем собеседникам, кто умеет говорить и вдумчиво слушать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие дни в апреле станут наиболее удачными для всех знаков зодиака.

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