Судьбоносные шансы и трудные решения: гороскоп для всех знаков на сезон Весов

Астрологическое лето подходит к концу, и в день осеннего равноденствия наступает сезон Весов. В этом году его начало происходит в тени ретроградного Меркурия, уже 29 сентября в созвездии Овна произойдет первое в сезоне полнолуние, а 14 октября состоится кольцевое солнечное затмение. Позиция планет на небе сулит всем знакам период мудрости, взвешенности, глубокого общения и принятия правильных решений.

Астрологи рассказали, чего ждать от сезона Весов каждому из знаков. Узнайте дальше свой прогноз подробнее.

Овен

Вам больше не нужно быть в одиночестве. Сезон Весов, особенно после полнолуния, побуждает вас задуматься о своих романтических, дружеских и профессиональных отношениях. Вы многое отдаете своим близким, осталось найти человека, который будет глубоко за это благодарен. В начале октября рассчитывайте на прилив вдохновения. А после солнечного затмения ждите новых возможностей в личной жизни.

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Телец

Вам пора расставить приоритеты в поисках своего счастья. Вы сейчас подвержены поиску баланса в повседневной жизни. Вероятно, последние шесть месяцев были для вас трудными с психологической точки зрения. К счастью, этот период завершится во время полнолуния. Вы испытаете желание сосредоточиться на своих хобби и увлечениях, а также страсть осуществить давнее желание. Уделяйте больше времени себе и вы получите максимум удовольствия от повседневной рутины.

Близнецы

Сбалансировать любовь, веселье и работу непросто, и вам придется полагаться на свою гибкость, чтобы справляться с этим. Свет полной луны покажет, как сделать это лучше и эффективнее. Полагайтесь на окружающих вас людей. Их одобрение и поддержка будут означать для вас очень много. Ближе к концу сезона Весов у вас будет возможность изменить баланс между работой и личной жизнью в более удобную для вас сторону. Но, принимая любое решение, не забывайте оставлять в жизни место веселья и удовольствия. Ищите время для того, что вы хотите делать.

Рак

Вам есть чем гордиться сейчас. После шести долгих месяцев кропотливой и тяжелой работы по продвижению в своей жизни и карьере вы наконец-то увидите собственные достижения. Наслаждайтесь ими. Но вам придется искать баланс в жизни. К концу сезона Весов вам, возможно, придется принять сложные решения по поводу того, на ком и на чем вы хотите сосредоточиться в следующий период. Подходите к нему рассудительно.

Лев

Вам придется сконцентрироваться на значении денег и на собственном образе жизни. Вам хочется легкости и роскоши, но работать над этим придется самостоятельно – никто не принесет вам все на тарелочке. С финансами тоже будет непросто, придется решить несколько неприятных вопросов. Советуйтесь со знающими людьми и они подскажут вам неожиданное решение, которое поможет существенно улучшить ваше положение.

Дева

Вам пора определиться со своими ценностями. Особенно если вы стремитесь к большей гармонии в жизни. В частности, придется хорошо подумать над сферой финансов. Сосредоточьтесь на том, что помогает вам чувствовать себя сильнее. В отношениях обратите внимание на взаимность – ее вы цените больше всего. Судьба может принести вам шанс изменить все и наконец добиться своей мечты. Сохраняйте беспристрастность и используйте непредсказуемые возможности.

Весы

Ваш сезон принесет вам большое внимание от окружающих. Для вашей уязвимой натуры это может быть трудновато. Ищите опоры у тех людей, которые имеют наибольшее значение в вашей жизни. Они помогут вам правильно расставить приоритеты и сосредоточиться на ваших обязательствах. Думайте о том, из чего вы хотите извлечь выгоду, а не о том, что вы хотите улучшить. У вас будет редкий, но отличный шанс лучше понять, каким человеком вы хотите себя видеть. Примите свою независимость, красоту и подлинность.

Скорпион

Душевная гармония станет вашим главным приоритетом. Работайте над укрощением собственных демонов. Вовлекайте в это свою сильную интуицию. Сезон Весов также может пролить свет на какие-либо проблемы психического здоровья или факторы стресса в вашей жизни. Постарайтесь исключить из своей жизни все, что приносит вам больше вреда, чем пользы. И ищите как можно больше поддержки. Именно близкие люди помогут вам пройти через все взлеты и падения.

Стрелец

Наступает хорошее время впускать новых людей в свою жизнь – будьте активны, много знакомьтесь. Например, благодаря общим увлечениям и хобби. Но не тратьте много сил на поверхностные связи. А отдельно сконцентрируйтесь на углублении общения с теми, кто для вас действительно важен. У вас будет возможность разобраться в своих друзьях и знакомых и выделить среди них самых близких. И если вам кажется, что кто-то наконец-то показал вам свое настоящее лицо, доверяйте собственной интуиции.

Козерог

Вкладывайте силы в свою карьеру. Но не забывайте и о людях, повлиявших на ваш профессиональный статус – проявляйте благодарность и преданность. Ищите у них поддержку и признание. Возможно, пора более стратегически подходить к своим деловым связям. Но имейте в виду, что они могут измениться в ближайшее время. Лучшим способом справиться с новым профессиональным циклом будет установление правила, что в командной работе нет места для продвижения своего "я".

Водолей

Вселенная призывает вас к путешествиям и открытиям, но переход на неизведанные территории может оказаться для вас пугающим. И это может удерживать вас от решительных шагов и заставлять медлить. Но пора переходить от нерешительности к использованию собственной энергии на полную. Ваша проницательность позволит вам разобраться во всех деталях, обдумать все плюсы и минусы любого потенциального происшествия. Избавляйтесь от ограничений и стереотипов. Перед вами лежат новые интересные перспективы.

Рыбы

Вы стоите на позициях "все или ничего". Ваша внутренняя энергия бьет фонтаном. Но будьте осторожны, прежде чем принимать решение идти ва-банк. Особое внимание обращайте на собственные деньги. Однако наибольшее влияние могут оказать ваши ощущения силы, контроля и ресурсов. Вы хорошо понимаете, как вам продвигаться вперед и четко будете видеть, во что ввязываетесь, прежде чем приступить к делу. Тщательно взвешивайте все "за" и "против", прежде чем делать какие-либо шаги.

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