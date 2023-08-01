Кому полнолуние принесет укрепление отношений: гороскоп на начало августа

Август принесет множество ярких событий, заставив отказаться от старых привычек и безнадежных убеждений. Жизнь многих знаков изменит полнолуние, которое можно будет наблюдать в небе уже ночью с 1 по 2 августа.

Видео дня

По словам астрологов, небесные транзиты будут способствовать укреплению отношений. С 22 августа Марс и Нептун будут вдохновлять на новые цели и реализацию великих идей. Однако стоит проявить осмотрительность – прыжок в неизвестность может привести к нежелательным последствиям.

Полнолуние, несомненно, бросит вызов вашей традиционной жизни, требуя от каждого из нас революционизировать, отказавшись от старых привычек и верований. В отношения с другими людьми вмешается конфронтационная энергия, которую несет полнолуние. Вы можете почувствовать, что другие пытаются вас ограничить.

Овен

Наслаждайтесь последним летним месяцем и будьте открыты для новых знакомств, особенно во время полнолуния в Водолее 1 августа. Благоприятный период для инвестиций и новых начинаний. Астрологи советуют сделать шаги к воплощению мечты 6 августа, во время положительного транзита Юпитера и Солнца в Леве. Вы почувствуете перемены 23 августа, когда Солнце войдет в Деву. Придется обратить внимание на здоровье.

Телец

Начало месяца будет несколько нестабильным, однако вы сможете справиться с трудностями. На работе и личной жизни ситуация будет складываться слишком эмоционально. Попытайтесь отвлечься, запланировать отпуск или взять несколько дней отдыха. Дела пойдут в порядок, когда Солнце войдет в Деву 23 августа, активируя сектор творчества, уверенности и общения.

Близнецы

Вы будете чувствовать себя энергичными и оптимистичными. Желая двигаться только вперед и добиваться новых высот, вы можете полностью забыть об отдыхе – а это приведет к эмоциональному и физическому выгоранию. Ваша уверенность будет расти всякий раз, когда придется проводить переговоры или делиться своими знаниями. Семейные дела выйдут на первый план, когда наступит сезон Девы 23 августа. Звезды рекомендуют прислушиваться к потребностям партнера и детей.

Рак

Хватит быть пассивными надзирателями или посредниками – пора включаться в дела и высказывать собственные идеи. Несмотря на то, что месяц начнется с неожиданностей, заземленная энергия поможет вам обрести покой и уверенность во время новолуния в знаке Льва 16 августа. Этот лунный период будет побуждать вас немного побаловать себя. Позвольте себе полностью погрузиться в красоту, даже если для этого вам придется уйти от домашнего комфорта.

Лев

В отношениях будет царить гармония. Для одиноких представителей знака есть высокий шанс обрести настоящую любовь. Новолуние 16 августа будет способствовать карьерному росту. Вам придется использовать разум, способности и харизму для ускорения достижения важнейших целей. Вселенная с готовностью исполнит особые пожелания, поэтому не забудьте отпраздновать свой день рождения, определив намерения на следующий год.

Дева

Вероятно, вы почувствуете некоторые ограничения в период полнолуния в Водолее. Придется взять штурвал в свои руки, чтобы хоть немного начать контролировать ситуацию. Вы можете повысить общую производительность, делегируя определенную работу. Вам захочется побыть наедине со своими мыслями. Вдохновенная энергия придет во время новолуния во Льве 16 августа. Проверьте свои долговременные цели.

Весы

В сезон Львов вам придется много общаться для решения важных дел. Астрологи советуют уделить внимание творчеству, креативу и не бояться воплощать в жизнь новые идеи. Даже если вы не считаете себя очень искусным мастером, доверьтесь интуиции и ищите новые способы самовыражения. Вы будете стремиться найти свое место в обществе, хотя это может привести к борьбе за власть с коллегами. Вы почувствуете перемены 23 августа, когда Солнце войдет в Деву, побуждая вас потратить некоторое время на реорганизацию своей жизни.

Скорпион

Месяц начинается с большой активности. Какое-то яркое событие вдохновит вас на серьезные перемены в личной жизни. Используйте эту энергию, чтобы двигаться вперед в достижении таких целей. Что касается профессиональных вопросов, сезон Льва поможет вам выделиться среди коллег, позволяя завоевать уважение тех, кто может помочь с финансовым ростом.

Стрелец

Во время полнолуния в Водолее 1 августа вы почувствуете внезапное вдохновение и захотите делиться своими мыслями и идеями со всем миром. Будьте внимательны и прислушивайтесь к советам. Каждый имеет свою уникальную гениальность, и мы все можем учиться друг у друга. Сотрудничество будет очень успешным, когда Меркурий выровняется с Юпитером 9 августа, особенно если это касается профессиональных амбиций.

Козерог

Полнолуние в знаке Водолея 1 августа станет началом периода процветания. Удачными будут все дела, касающиеся средств, сохранности и материального достатка. Творчество также будет вознаграждено, вы сможете найти новые способы монетизации проектов или хобби. Следует задуматься о личном развитии и записаться на курсы или обучение.

Водолей

В начале месяца в вашей жизни будут царить вдохновенные и оптимистичные настроения. Вы без особого труда будете достигать всех поставленных целей. Звезды советуют больше времени проводить с семьей. 16 августа Солнце и Луна вступают в противостояние с непокорным Ураном, и этот транзит может привести к трудностям в личной жизни.

Рыбы

Вам захочется побыть наедине, подальше от тревог и суеты. Вы будете исследовать новые концепции и идеи, и этот процесс потребует полной концентрации. Внезапные откровения могут стать причиной следующего большого шага в жизни. Однако вам следует подумать о том, чтобы держать гениальные идеи в тайне, пока Меркурий не выровняется с Юпитером 9 августа, принося счастливую и экспансивную энергию.

Ранее OBOZREVATEL публиковал любовный гороскоп для всех знаков, обещающих бурю эмоций в августе.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram , Viber и Threads , чтобы быть в курсе последних событий.