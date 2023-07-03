Кому откроются новые двери: гороскоп для всех знаков на неделю

Начался июль – месяц многих планетарных транзитов. Астрологи уже предупредили, что первая его неделя станет самой бурной для всех знаков, поэтому к нему нужно подготовиться очень тщательно.

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Составленный на эти дни гороскоп подскажет, что делать именно вам. Узнайте, что предсказывает вам гороскоп, далее.

Овен

Только отпустив старое, можно освободить место для нового. Возможно, вы слишком крепко уцепились за идею или ситуацию, которые уже отжили свое, и не даете этим повеять свежему ветру. Подведите итоги прошедшего этапа своей жизни и отпустите ненужное и токсичное. В профессиональном плане могут появиться новые задачи или обязанности, которые откроют перед вами новые двери. Или вы можете получить интересное перспективное предложение. В сердечных делах попрощайтесь со всем, что не доставляет вам счастья или удовольствия. А вот новая диета или режим упражнений начнут приносить видимые результаты.

Телец

Сейчас самое время пересмотреть и реорганизовать свой привычный образ жизни. Поменяйте привычки и сделаете управление временем более эффективным. Хорошие вещи приходят к тем, кто владеет собой и способен быть организованным. Во внесении корректив нуждаются ваши отношения. Вероятно, вы с партнером увлеклись выяснением, кто из вас в паре главнее. Перестаньте соперничать, научитесь уступать и начните выстраивать равноправное общение. Не обязательно каждый раз быть правым, чтобы чувствовать себя в отношениях хорошо. Медитация и время, проведенное в самоанализе, позволят снять стресс и подготовиться к напряженным дням. Планы на поездку могут сорваться. Вместо этого вы можете найти то, что считали давно потерянным.

Близнецы

Оставайтесь оптимистом и не сдавайтесь без боя. Позитивный настрой поможет вам справиться с самыми сложными ситуациями. Сосредоточьтесь на том хорошем, что есть в вашей жизни, и вы получите больше. Ясность, настойчивость и надежда – ключевые слова. На рабочем месте попросите, что вам нужно, поделитесь своими идеями и станьте опорой для своих коллег. Не верьте тому, кто вас критикует, просто делайте то, во что верите, и знайте, что вы на верном пути. На этой неделе возможно краткосрочное возвращение кого-то из вашего прошлого.

Рак

Вселенная будет посылать вам знаки, сообщения и возможности – будьте готовы их принять. Сейчас не время откладывать что-то на потом или долго обсуждать возможные плюсы и минусы. Хватайтесь за то, что вам выпало, сразу. На работе вы можете быть готовы к новому старту и рассмотреть вариант поиска новых мест или возможностей для бизнеса. Вы можете завязать дружбу с человеком, совершенно не соответствующим вашему обычному типу. Это внесет полезное разнообразие в вашу жизнь. Вы можете запланировать отпуск в месте, где вы никогда раньше не были или попробовать себя в новом активном виде спорта. Не останавливайте себя сейчас.

Лев

Позаботьтесь наконец о себе. Если в недавнем прошлом вы слишком сильно напрягались или сильно суетились, заботясь о других, остановитесь. Звезды призывают вас сосредоточиться на себе и перезарядить батареи. Неплохой вариант – просто исчезнуть на несколько дней и все это время баловать себя. Скажите четкое "нет" тем, кто просто использует вас и не дает ничего взамен. А вот о решении семейных проблем сейчас следует подумать отдельно. Хотя слишком сильно не переживайте – скоро все утрясется. Пока поставьте себя в центр мира.

Дева

Не позволяйте собственному страху неудачи помешать вам. Недавняя ошибка требует, чтобы вы извлекли из нее урок, а не превратили ее в очередное табу для себя. Сейчас хорошая неделя, чтобы обратиться к наставнику по вопросам карьеры, особенно если вы чувствуете застой в работе. Ваши близкие нуждаются в большем внимании, не забывайте о них. Ваше финансовое положение постепенно, но неуклонно улучшается, однако не торопитесь тратить свободные средства. Подумайте о сбережениях на переезд в более просторное жилье или покупку автомобиля.

Весы

Вы можете получить прибыль от неожиданного источника. К примеру, вам вернут долг. Отложите эти деньги, они вам еще понадобятся. А вот на что стоит обратить внимание на этой неделе, так это на внезапные разногласия и конфликты. Кто-то может искать ссоры или пытаться затянуть вас в свои проблемы. Сохраняйте нейтралитет или просто избегайте конфликтов. Также следите за тем, что вы говорите. Постарайтесь не переутомляться на работе – это может плохо сказаться на вашем здоровье.

Скорпион

Возьмите на себя ответственность за ситуацию. Но убедитесь, что вы понимаете свои мотивы, когда берете контроль в свои руки. Думайте большими масштабами, позаботьтесь обо всех в команде. Это поможет выявить какие-либо проблемы. Вы можете оказаться в центре внимания. Или получить похвалу за свою работу. Гордитесь собой, но постарайтесь не выходить за рамки. Одиноким Скорпионам может встретиться человек, который станет их половинкой.

Стрелец

Пора подвести итоги того, куда вас привел ваш выбор, и спланировать, куда вы хотите двигаться дальше. Возможно, вам придется изменить выбранную стратегию. Исследуйте возможности и прислушивайтесь к своим инстинктам по поводу перспективных вариантов для бизнеса. Особенно эффективным будет международное сотрудничество. Друзья и семья продолжают безоговорочно поддерживать вас, но самые важные для вас люди могут остаться молчаливыми. Слишком из-за этого не огорчайтесь.

Козерог

Стремитесь к равновесию. Рассмотрите все стороны вопроса, прежде чем принимать решение. Определите сферы своей жизни, на которые вы тратите или мало, или слишком много времени. Выровняйте ситуацию – баланс сейчас очень важен для вас. Будьте умеренны в еде и напитках, чтобы не подорвать свое здоровье. Не давайте втягивать себя в чужие споры, сохраняйте разумный нейтралитет. Денежные вопросы могут нуждаться в небольшом урегулировании, особенно если вы обнаружите, что превышаете свой бюджет.

Водолей

Обратите внимание на эмоциональную сторону. Выразите свои чувства. Познайте исцеляющую силу любви. Возможно, вам придется отпустить старую обиду, чтобы вы могли наслаждаться более счастливыми событиями в будущем. Если придется выбирать, прислушайтесь к тому, что говорит вам ваше сердце. Кто-то может быть влюблен в вас, но готовы ли вы ответить взаимностью? Доверьтесь потоку. Закройте старые эмоциональные счета – сейчас хорошее для этого время.

Рыбы

Настало время детоксикации – отложите свои гаджеты, чтобы отдохнуть от избытка информации, и позаботьтесь о своем питании. Это хорошая неделя, чтобы начать новую жизнь и внедрить несколько хороших привычек в распорядок дня. На работе вам может казаться, что ничего не происходит, но подождите еще немного и вы увидите большую перспективу, которая открывается перед вами. Это могут быть новые обязанности и новые вознаграждения. Если вы в последнее время мало времени уделяли друзьям, постарайтесь наверстать упущенное. Откройтесь новым отношениям, уже появившимся на вашем горизонте.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в начале июля случится с любовью и финансами у всех знаков зодиака.

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