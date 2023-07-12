'Магниты' для сверхъестественного: какие знаки зодиака чаще всего становятся экстрасенсами

Экстрасенсы – это люди, наделенные навыками гадания, телепатии, ясновидения. Они могут общаться с духами и видеть судьбу других. Человек может получить такой дар, если имеет сильную концентрацию в восьмом и двенадцатом домах.

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Планеты, которые отвечают за сверхъестественные способности – это Луна, Меркурий и Нептун. Астрологи рассказали, какие знаки зодиака чаще всего становятся экстрасенсами.

Близнецы

Меркурий – это планета общения, управляющая этим знаком зодиака. Близнецы более благоприятны к потусторонним сигналам и видениям. Они любознательны и всегда хотят узнать что-то новое, легко приспосабливаются к переменам.

Этот знак привлекают умственно сложные темы, размышления, а скуку они тяжело переносят.

Близнецы не боятся, что их будут считать безумными, поэтому легко разговаривают на необычные темы.

Скорпион

Этот знак управляет восьмым домом – это дом смерти, тайн, перерождения и шпионских игр. Скорпион способен видеть матрицу вселенной, демонов и других духов. Он будет искать темную энергию во всех и во всем, их привлекает сверхъестественное.

Те, кто родился под этим знаком, очень страстные, преданы своему делу и таинственны.

Обычно они сдержанны, не показывают свои чувства другим. Скорпион также может сразу определить, когда человек лжет или хочет его обмануть. Они обладают великолепной интуицией.

Рыбы

Рыбами управляет Нептун – это планета видений и иллюзий. Этот знак обладает высоким уровнем чувствительности, а также способностью сопереживать другим. Они понимают потребности и желания людей, что делает их уязвимыми к другим энергиям.

Рыбы иногда пытаются уйти от тяжелой реальности, они чувствительны к стрессу и могут замкнуться в себе, и с головой погружаются в творчество, где могут самовыразиться.

Этот знак имеет шестое чувство и острую интуицию.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на июль, где рассказывал, какие знаки зодиака получат желаемое.

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