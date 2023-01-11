Кому неделя принесет сюрпризы и страсть: гороскоп для всех знаков зодиака

Период с 11 по 15 января очень благоприятен для новых перспектив и начинаний. В конце недели ретроградный Марс наконец-то завершится, ситуация пойдет к лучшему.

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Овнам астрологи советуют больше общаться с людьми – это принесет признание и успех. А у одиноких Близнецов есть все шансы безумно влюбиться.

Овен

Начните неделю с глубоких разговоров. Независимо от того, общаетесь ли вы с друзьями или коллегами, вы будете иметь на них очень сильное влияние.

Это прекрасное время, чтобы загореться новыми идеями, поработать над увлекательными проектами и рассказать всем, что вы действительно чувствуете. В течение этого периода вы сможете произвести великолепное впечатление на всех, кого вы встретите. Возможны приятные сюрпризы в личной жизни.

Телец

После продолжительного застоя это благоприятное время, чтобы искать способы заработать деньги, найти возможности для инвестирования и нарастить свой капитал. Настал не лучший период для командной работы, ведь надоедливые коллеги могут вмешаться в ваш бизнес, мешая выполнять работу. Попытайтесь найти покой среди хаоса.

В личной жизни будьте открыты и честны. Ваши обманы могут разоблачить.

Близнецы

Настало время для свиданий и налаживания новых знакомств. Есть высокая вероятность влюбиться. Семейных Близнецов ждет гармония и покой дома. Звезды прочат романтические неожиданности.

На работе вы будете уверенны и энергичны. Появятся интересные предложения от руководства. Не стоит от них отказываться.

Рак

Ракам звезды советуют погрузиться в свое подсознание и разобраться с проблемами прошлого. Примите то, что вы не можете изменить, и двигайтесь дальше.

На этой неделе Ракам могут предложить новую должность. На работе дела будут идти лучше, чем в личной жизни.

Лев

Для Львов эта неделя будет удачной в карьере. Любая коллективная работа принесет прибыль и моральное удовлетворение.

Ваш упорный труд и энтузиазм будут оценены по достоинству. Это период, когда жизнь начнет налаживаться.

Дева

Девы наконец-то смогут продвинуться вперед и добиться карьерных целей. У вас будет много многообещающих идей и разумных решений.

Следует обратить внимание на свою внешность – вы должны выглядеть идеально. Для Дев пришло время перемен. Возможны переезды, новые знакомства, предложения и помолвки.

Весы

Ваша неделя начинается на романтической ноте, поощряя вывести любовные дела на новый уровень.

Это период движения – идеальное время отправиться в путь и совершить то путешествие, которое вы давно планировали. Звезды прочат интересные повороты в личной жизни. Будьте открыты и наслаждайтесь счастьем.

Скорпион

Звезды советуют не стесняться просить о помощи. Спросите совета у близких, друзей или коллег – они точно подскажут правильное решение.

Скорпионы ощутят колоссальную поддержку. После этого придет период новых возможностей на работе и в любви.

Стрелец

Стрельцам астрологи советуют не слишком углубляться в надуманные проблемы. Уделите время общению с друзьями – это отвлечет от лишних мыслей. На работе научитесь делегировать обязанности, в противном случае возможно выгорание.

Стрельцов ждет испытание на верность. Следует переосмыслить свои отношения.

Козерог

Козероги, как всегда, будут продуктивными. Эта неделя благоприятна для реализации новых идей и поиска дополнительных источников дохода.

После тяжелого труда вам захочется тепла и уюта. Проведите зимние вечера с семьей и детьми.

Водолей

После нескольких месяцев творческих блоков и ощущения беспокойства, вы снова почувствуете вдохновение. Это отличное время для начала проектов, посещения мероприятий и расширения карьерных перспектив.

В личной жизни возможны конфликты и недоразумения. Не держите обиды в себе – честно поговорите с близкими. Ситуация впоследствии пойдет к лучшему.

Рыбы

После длительного стрессового периода пора возобновить отношения с членами семьи и друзьями.

Рыбам следует использовать все прежние знакомства и давние контакты для достижения намеченных целей в карьере. Будьте тактичны и дипломатические. Избегайте острых углов в общении. Ваша эмоциональность может сыграть с вами злую шутку.

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