Какой знак зодиака ждут значительные неприятности до конца 2023 года: китайский гороскоп

Издавна считалось, что Крыса по китайскому гороскопу является врагом Кролика. Поэтому 2023 год станет для представителей этого знака зодиака не лучшим периодом в жизни.

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По словам астрологов, Крыс ждут неприятности. Однако они смогут справятся со всеми вызовами судьбы.

Поскольку Крысы известны хорошей проницательностью, им по плечу справиться с мелкими достающими проблемами. Представители этого знака осторожны и дотошны, поэтому склонны проявлять серьезное отношение к своей работе.

Астрологи обратили внимание, что Крыса является первым знаком китайского гороскопа, а Кролик — четвертым, и они находятся в постоянном процессе борьбы.

Поэтому в 2023 году Крысы столкнутся со многими неудачами и трудностями. Год будет полон взлетов и падений.

Крысам посоветовали быть осторожными и не импульсивными в своих действиях.

Крыса — первый знак зодиака в китайском зодиакальном цикле. Годы Крысы — 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936 и так далее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2023 года успех улыбнется Козерогам, Водолеям и Близнецам.

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