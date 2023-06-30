Кому будет везти во всех делах в июле: подробный гороскоп на месяц

Июль вот-вот начнется и самое время заглянуть в будущий месяц. Что он принесет, можно узнать с помощью детального гороскопа.

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Астрологи, проанализировавшие планетарные транзиты на июль, утверждают, что Дев и Стрельцов ждут карьерные успехи, а Близнецы будут наслаждаться семейной жизнью. Что звезды предвещают остальным знакам, узнайте дальше.

Овен

Вы добьетесь успеха в любой работе, за которую займетесь в этом месяце, но остерегайтесь давать или брать взаймы деньги. Идеальным занятием для вас станет украшение своего дома. Вообще в домашней жизни для вас наступит гармония, ведь вы начнете лучше понимать своего партнера. Возможно, вы столкнетесь с конкурентами или оппонентами в этом месяце, но сможете их победить. Также для Овнов высоки шансы получить новую работу. Общение с родными и близкими поднимет вам настроение, а личные проблемы наконец-то решатся. Если вы давно обдумывали какой-нибудь крупный проект, дайте ему старт.

Телец

Все, что вы давно не могли довести до конца, в июле наконец-то может быть успешно завершено. В работе вы будете весьма сосредоточенными и начнете ясно понимать, как ваши идеи и решения влияют на коллег и ваше общее дело. Может быть, вам захочется работать над новыми проектами. Смело беритесь за них. Но не рассказывайте об этих начинаниях много подробностей, особенно посторонним. Ваша стратегия укрепления финансового положения принесет хорошие плоды. В отношениях с близкими звезды обещают вам много тепла. Обращайтесь к ним, когда устанете от работы, что в июле очень вероятно.

Близнецы

В июле ваша эмоциональность вырастет, но это удивительным образом скажется на вашей семейной жизни, которая от этого станет только счастливее. На работе можно получить большие возможности. Сосредотачивайтесь на них и не упускайте ни одну – звезды обещают вам успех. Даже ваши конкуренты захотят подружиться с вами из-за этого. Также наслаждайтесь активной социальной жизнью и смело заводите новые знакомства. А осторожность проявляйте в решении административных и бюрократических вопросов.

Рак

Ваш партнер почувствует к вам большую нежность и благодарность, постарайтесь ответить взаимностью – это вас очень сблизит. В работе вас ждут большие шансы, особенно это касается тех Раков, кто занимается бизнесом. Если у вас появятся свободные деньги, подумайте об инвестировании, например о покупке прибыльных активов. В личном общении избегайте резкости и грубости. Ваша вежливость поможет вам, в частности, заручиться поддержкой опытных и влиятельных людей. Также месяц должен быть плодотворным для творчества.

Лев

Если вы ищете работу, в июле вам повезет – откликайтесь на все предложения и вы найдете идеальное место. Полагайтесь на поддержку вашего партнера в сложные моменты. Но не спешите с принятием больших решений, хорошо все обдумывайте, прежде чем сделать решительный шаг. Упорная работа будет приносить вам хорошие результаты. Но не забывайте заботиться о здоровье, ни в коем случае не игнорируйте сигналы своего тела. Если вам потребуется помощь, обращайтесь в первую очередь к друзьям. Они будут знать, что сможет вывести вас из затруднительного положения.

Дева

В июле остерегайтесь принятия эмоциональных решений. Вам предстоит сделать несколько важных выборов в этом месяце, так что постарайтесь отключить эмоции, когда будете обдумывать последствия. Они также могут подвести вас в личном общении. Так что холодная голова – вот самое главное, что будет вам нужно в ближайшие недели. Если вы в предыдущие месяцы работали над увеличением своей прибыли, сейчас вы, наконец, сможете получить желаемое. К тому же, приобретенный в настоящее время опыт поможет вам развиваться в работе и дальше.

Весы

Поддержка баланса между работой, семьей и друзьями – вот над чем вам придется поработать в июле. Посвятите как можно больше времени социальной активности, люди должны вас знать, это принесет пользу и им, и вам. Семейная жизнь для Весов будет складываться счастливо, так что звезды советуют чаще бывать дома. Это наполнит вас ресурсом и поможет вам хорошо отдохнуть. Что в свою очередь вдохновит вас вернуться к старым незавершенным конфликтам и делам и наконец поставить в них окончательную точку. Представители знака также могут ожидать предложение руки и сердца.

Скорпион

Вы давно хотели попробовать уехать учиться за границу. И сейчас самое время. Но остерегайтесь конкурентов. В июле они будут очень активными и могут вам серьезно навредить. В семейной жизни для вас наступает период разрешения конфликтов. Спокойно разберитесь со всем, что вас донимало и вы откроете новую страницу в отношениях с партнером. Ваше положительное настроение поможет вам в развитии вашей карьеры. Подумайте, что вы можете сделать, чтобы улучшить свое материальное состояние. Ведь вы испытываете нехватку денег. Один из хороших вариантов – запуск новых проектов.

Стрелец

Вы должны сосредоточиться на том, чтобы сделать свое мнение понятным. Ваши близкие иногда теряются в догадках, что вы только что им сказали. Так что постарайтесь найти с ними общий язык. И остерегайтесь споров и конфликтов. Вы можете получить продвижение по службе, будьте на работе сосредоточенными и целенаправленными. Если вам давно хотелось выразить свою любовь человеку, который вам не безразличен, сделайте это наконец. Вы почувствуете облегчение и с большой вероятностью получите взаимность. Скорее всего, вы очень скоро осуществите свою мечту. Продолжайте двигаться к ней, даже если вам кажется, что надежды напрасны.

Козерог

На вас может свалиться сверхурочная работа. Отнеситесь к этому спокойно. Это может открыть перед вами неожиданную дверь. Козероги могут получить в июле важные новости. Постарайтесь держать подробности при себе, особенно если речь пойдет о других людях. Своего партнера по возможности побалуйте подарками. Вам давно не хватает приятных моментов в общении – самое время это исправить. Так вы создадите друг другу праздничное настроение. Звезды также советуют жестко контролировать свой гнев.

Водолей

Ваша репутация в обществе укрепится в этом месяце. Все из-за вашего доброжелательного и полного уважения отношения к людям. Продолжайте в том же духе. Вас также ждет признание на работе. Но если вам придется принимать какое-то решение, подумайте дважды. Если вы получаете образование, сосредоточьтесь на нем особо. Свободное время уделяйте друзьям – именно они принесут вам интересное предложение о работе, познакомят с кем-то особенным или еще каким-то образом изменят вашу жизнь к лучшему.

Рыбы

Если вы переживали, что когда-то получили знания, которые вам так и не понадобились, в июле вы наконец-то сможете найти им применение. И это заставит вас гордиться собой. Но постарайтесь не слишком взлетать в облака от такого успеха – ваше пренебрежительное отношение и сарказм могут ранить ваших близких. А их роль в вашей жизни сейчас растет. На работе проявляйте активность. После долгой паузы вы снова начнете двигаться вперед. Рыбы могут ожидать приятных подарков в этом месяце.

Ранее OBOZREVATEL публиковал финансовый гороскоп на июль и рассказывал, представители каких знаков смогут разбогатеть в этом месяце.

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