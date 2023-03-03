Командная работа или новые возможности: гороскоп на 3 марта для всех знаков зодиака

Тельцов ждет командная работа, им нужно показать высокий результат. Перед Козерогами откроются новые возможности.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 3 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Сегодня вам попадаются очень душевные люди, которые возвращают вам веру в нечто светлое и возвышенное, в конце концов – веру в людей. Благоприятный день для консультаций у врача, посещения психолога или просто душевных разговоров о жизни.

Телец

Вы сейчас очень хорошо работаете в команде, подавая гениальные идеи и тестируя их на большой группе людей. Коллеги помогают вам и с очень точными вопросами, и с обратной связью, таким образом отрабатывая определенные проекты.

Близнецы

Будете сегодня выбирать между хорошим и прекрасным, ведь все варианты, которые вам предлагают, будут, если не перспективными, так выигрышными. Поэтому достаточно сложно будет определиться, выбрав что-нибудь одно.

Рак

Физически этот день может быть достаточно напряженным, ведь к концу недели скопилось немало дел, которые нужно закрыть до выходных. Вот и будете стараться как можно быстрее все переделать, тем более что на вечер у вас запланировано что-то приятное.

Лев

Можете попасть на какие-то соревнования, конкурсы, и не только в качестве зрителя. Захочется и себя показать, и на других посмотреть, осознать, в какой вы сейчас форме, померяться силами, оценить уровень своей подготовки.

Дева

Наконец-то вам надоедает тот скромный уровень доходов, который у вас есть, и вы приступаете к активному воплощению своих планов по заработку. Словом, постараетесь реализовать пару перспективных бизнес-идей и получить за это хорошие деньги.

Весы

С завершением этой недели завершается и какой-то важный этап в вашей жизни или работе, поэтому сегодня вы подбираете все хвосты, проводите инвентаризацию, списываете все остатки, словом подводите итоги.

Скорпион

Придется совершать трудовые подвиги, ведь на этой неделе вы не слишком перенапрягались, так что на пятницу накопилось немало разных задач, которые уже нельзя откладывать. Вот и приходится много работать, еще и на выходные брать работу.

Стрелец

Сегодня вы просто наслаждаетесь этим прекрасным днем, спокойствием, ведь срочные дела отпали, важные встречи перенесены, и вам остается только получить удовольствие от покоя, разговоров, прогулок и неторопливого финала этой недели.

Козерог

У вас будет возможность проложить новые маршруты, если не реальные, так пока виртуальные. Возможно, вы разрабатываете план и график вашей командировки, а может, работаете над логистикой вашего будущего отпуска.

Водолей

Впереди какие-то праздники или события, к которым вам нужно как следует подготовиться. Так что сегодня вы будете на все это и деньги искать, и что-то заказывать, и договариваться о товарах, услугах и локации, словом, что-то организовывать.

Рыбы

Так хочется побыть наедине с самим собой, но все время перед глазами мелькают люди, вам приходится общаться, если не реально, так виртуально. И это вас почему-то сегодня не очень радует, вы даже можете откровенно игнорировать какие-либо контакты.

Как сообщал OBOZREVATEL, март будет периодом обновления для многих знаков зодиака, хотя Сатурн в Рыбах не является наиболее благоприятным сочетанием. События месяца во многом будут зависеть от того, насколько вы сможете сдерживать импульсивность, ведь именно необдуманные поступки могут повлечь за собой сложные неконтролируемые ситуации.

Также астрологи назвали три женских знака зодиака, которых ждет успех. Деньги для них не самоцель, поэтому они в первую очередь сосредотачиваются на процессе развития, создания, генерирования идей, чтобы привлечь новых потенциальных клиентов и поддерживать высокий уровень собственного профессионализма.