Кого ждут хорошие новости, а кому светят неприятности: гороскоп на февраль

Февраль станет месяцем новых начинаний и решения проблем. Некоторым знакам придется столкнуться с неприятностями, но они смогут их достойно преодолеть.

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По словам астрологов, будут и знаки, которым повезет. К примеру, Водолею светят в этом месяце денежные горы.

Овен

Пора использовать новые способы донести свою точку зрения. Поскольку сейчас ваше стремление быть всегда правым только сбивает других с толку и не приносит результата.

Поработайте над своими коммуникативными навыками. Люди оценят ваши интеллектуальные способности, нужно только подобрать подход.

Телец

Ваше тело говорит с вами и пора уделить внимание здоровью. Все, что было необычным для вас в январе, станет второй натурой в феврале.

Не бойтесь рассказать о своих проблемах, вас поддерживают и любят. Могут возникнуть неотложные вопросы, которые помогут решить близкие люди. Однако будьте осторожны, кому доверять свои секреты.

Близнецы

Февраль – это тот месяц, когда вы либо погрузитесь в самое сердце событий, либо останетесь в стороне, ожидая, когда произойдет что-то важное. Вы не чувствуете, что контролируете ситуацию в этом месяце, что создает желание бунтовать.

В этом месяце вы будете использовать неприятности как стимул для движения.

Рак

Вы почувствуете новый период своей жизни. И это чувство не будет оставлять вас целый месяц.

Это не значит, что будут непрерывные хорошие новости, но этот месяц чрезвычайно многообещающий для вас, главным образом потому, что вы научились избавляться от лишнего в вашей жизни.

Лев

То, что вы должны были сделать в январе, ждет вас в феврале. Нерешенные вопросы никуда не денутся.

И это хорошо, поскольку достаточно бездельничать. Теперь, когда у вас так много всего, вы можете браться за более сложные задачи и выполнять их без особого труда.

Дева

Ваше отношение к жизни изменилось: вы больше не хотите верить в то, что не работает. Наступает февраль – и все меняется. Вы больше не заинтересованы в оправдании себя или других. Вы чувствуете, что уже потратили слишком много времени, и хотя вы знаете, что трудно поддерживать этот образ "воина позитива", знаете, что это именно то, что нужно в вашей жизни.

Весы

Возможно, вам придется выйти за пределы себя в этом месяце, Весы. Сохраняйте оптимизм и помогите нуждающемуся человеку.

На вас ложится ответственность за благополучие близкого, и хотя вам не нравится сама эта идея, вы понимаете, сколько хорошего вы сделаете, если согласитесь принять участие. Это может быть очень счастливый и продуктивный месяц для вас, Весы.

Скорпион

Либо февраль вас унизит, либо вы вырветесь из своих оков. Но помните – если у вас что-то не получается, не следует портить жизнь другим.

В этом месяце вы увидите раздор на своем рабочем месте, Скорпион, и вам захочется принять в них участие. Есть ли способ уговорить вас стоять в стороне? Будем надеяться, что вы поняли намек.

Стрелец

Февраль дает вам понять, что вы на пути к успеху. Вы, кажется, преуспеваете в работе и творчестве, но вот новое дополнение к вашему миру, Стрелец, под названием любовь.

Раскройте объятия и поздравьте новую личную жизнь, которая вот-вот начнется в феврале.

Козерог

Что вас не убивает, делает вас сильнее, Козерог, и никто не знает этого лучше вас. Февраль принесет проблемы, и некоторые из них покажутся неразрешимыми.

Однако вы переживете трудные времена и вынесете новый урок. Главное – сохранять терпение и стойкость.

Водолей

В феврале деньги буквально "упадут с неба" к вам в карман. Однако придется быть крайне внимательным. Будьте готовы к росту прибыли от инвестиций.

Удачными будут ваши творческие идеи. Любой проект станет для вас хорошим источником дохода.

Рыбы

Вы можете выпасть из жизни в течение февраля из-за болезни в семье или семейной чрезвычайной ситуации. Во-первых, не нервничайте; это незначительное событие, но требует вашего опыта и совета. Во-вторых, делайте то, что должны.

Ваше присутствие приветствуется, куда бы вы ни пошли, поэтому не чувствуйте себя ненужным или использованным. Возможно, вы хотели выполнить больше творческих работ; даже если вам придется пока отказаться от них, вы точно вернетесь. В феврале будет много взлетов и падений, но вы все преодолеете.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале все знаки ждут перемен, поскольку их жизнь перевернет Марс.

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