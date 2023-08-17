Девы отдохнут, а Скорпионам светят новые проекты: гороскоп до конца недели

Период с 17 по 21 августа принесет некоторым знакам новые возможности. Вероятно, придется начать новую главу в жизни и выйти из зоны комфорта.

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По словам астрологов, новолуние во Льве принесет творческую энергию и вдохновение. В конце недели Марс в Деве соединится с Ураном в Тельце – эти транзиты специалисты называют благоприятными для новых начинаний и перспективных проектов.

Овен

Вам следует замедлить темп и расслабиться. Сходите на встречу с самыми близкими друзьями или на свидание с партнером. Звезды также рекомендуют начать новый творческий проект и использовать свои уникальные навыки для достижения успеха. Сочетание Марса и Урана будет очень успешным в карьерном плане.

Телец

Астрологи рекомендуют больше времени проводить с семьей. Вероятно, вам захочется заняться ремонтом в доме или устроить генеральную уборку. Не игнорируйте творческие идеи и не зарывайте свой талант в землю.

Близнецы

Благоприятный период для обучения, саморазвития и новых перспектив. Успех принесут проекты, связанные с коммуникацией. Путешествия подарят не только вдохновение, но и полезные знакомства.

Рак

Идеальное время для запуска рабочих проектов и реализации бизнес-идей. Звезды советуют рискнуть – смелые всегда находят счастье. Вероятно, вы получите новые источники дохода

Лев

Наступил период самоанализа и глубинных трансформаций. Возможно, вы поставите перед собой важные цели и будете обдумывать, как их достичь. Также это благоприятное время для смены имиджа. Однако астрологи предостерегают не делать импульсивные покупки и не слишком рисковать с инвестициями.

Дева

Вам очень нужен отдых. Истощение может привести к проблемам со здоровьем. Поскольку Марс соединяется с Ураном, вы можете ощутить большую уверенность в себе или получить интересные возможности для развития. Готовьтесь быть в центре внимания.

Весы

Вам понадобится поддержка. Обратитесь за помощью к родным и друзьям. Транзиты Марса и Урана будут побуждать прислушиваться к интуиции и не совершать импульсивных поступков. Не отказывайтесь от приглашений и вечеринки и мероприятия.

Скорпион

Вы будете сосредоточены на карьере. Возможно, вы начнете большие рабочие проекты даже получить новую должность. Общественные работы также принесут пользу. Транзит Урана и Марса будет благоприятен для новых начинаний.

Стрелец

Надо мыслить оптимистично. По возможности отправитесь в путешествие, отдохните от работы и ежедневной рутины. Больше читайте, исследуйте и уделяйте время саморазвитию. Вы также можете добиться прогресса в писательской или преподавательской работе.

Козерог

Из-за проблем в отношениях вам захочется побыть наедине и обратить внимание на свои потребности. Не отказывайтесь от предложений провести время с друзьями или отправиться в небольшое путешествие. Вам нужно отвлечься и принять важное решение.

Водолей

Придется приложить немало усилий, чтобы сохранить гармонию в отношениях. Однако на работе дела наладятся. Сотрудничество принесет немалые доходы. Поскольку Марс соединяется с Ураном, вы можете получить неожиданные поступления, позволяющие забыть о постоянной экономии.

Рыбы

Вам нужно заняться своим здоровьем. Начните с простого – сдайте анализы, перейдите на здоровую пищу, начните тренировки или запишитесь на осмотр к врачу. Также вы будете решать бессчетные маленькие задачи на работе.

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