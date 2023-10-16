Настоящая романтика или борьба за справедливость: гороскоп до 22 октября для всех знаков зодиака

Одинокие Овны могут закрутить роман, который имеет все шансы перерасти в долгосрочные отношения. Тельцам придется бороться за справедливость.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 22 октября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Ожидайте тайфун страстей, ведь на этой неделе может внезапно случиться бурный роман, даже если вы полностью удовлетворены своей личной жизнью. Вдруг случится что-нибудь такое, что заставит ваше сердце биться сильнее.

Телец

Стойте сейчас на своем, отстаивайте свои интересы и права, ни на шаг не отступайте, даже если весь мир будет вам противостоять. Ведь именно от вашей настойчивости зависит, достигнете ли вы своих целей.

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Близнецы

Будьте на этой неделе щедры, делитесь с миром и людьми всем, чем можете. Возможно, кому очень нужно то, чем вы уже не пользуетесь или чего у вас очень много. И вам станет легче, и другим поможете.

Рак

Эта неделя будет наполнена общением, происходит немало встреч, причем разноплановых. Это могут быть и деловые переговоры и свидания, продуктивное и просто милое общение.

Лев

Для вас время как бы замедляется, каких-либо серьезных событий не происходит, и у вас будет возможность сбавить обороты и подготовиться к более спокойному образу жизни, к холодному времени года.

Дева

Принимаете ответственные решения, касающиеся смены места работы или проживания, переезда в другой город или страну, захотите изменить место обучения или даже направление деятельности. Но не спешите это делать, потому что желания могут измениться.

Весы

В планах – массовые гуляния и празднования, где вы будете активно участвовать. Возможно, это будут какие-то семейные праздники, встречи с родными, которых вы давно не видели, корпоративные мероприятия, встречи с единомышленниками.

Скорпион

Открываются хорошие финансовые перспективы, вы можете начать реализовывать какую-то бизнес-идею, работать на новой должности, получать больше денег. Приходят интересные предложения, вы получаете новую информацию, которая может принести прибыль.

Стрелец

Неделя будет достаточно непростой, и понадобится все ваше терпение и уравновешенность для того, чтобы не просто пережить это время, но и быть продуктивными, и даже использовать сложности в свою пользу.

Козерог

Приходится напрягаться и прилагать максимально усилия, возможно, вы будете работать на грани своих возможностей для того, чтобы уложиться в определенные сроки и преодолеть трудности, возникающие на ровном месте.

Водолей

Будет серьезным вызовом принять сложнейшее решение, последствия которого проявятся в далеком будущем. И потому вы слишком переживаете, чтобы не ошибиться и действительно сделать верный шаг.

Рыбы

Вы всю неделю будете тратить много времени на какие-то паузы и очереди. И что-то постоянно ждать. То важных людей, то значимых событий, и ваша главная задача – продуктивно проводить это время ожидания.

Как сообщал OBOZ.UA, ближайшие пять лет будут судьбоносными для многих знаков зодиака. Придется принимать важные решения, решаться на рисковые переезды и начинать новые разделы в отношениях и карьере.