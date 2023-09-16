Кого ждет романтика, как в сказке: гороскоп на осеннее равноденствие

Осеннее равноденствие издавна считали мистическим временем. 23 сентября астрологи советуют быть особенно осмотрительными с принятием важных решений и не рисковать с финансовыми вопросами.

Равновление совпадает еще с одним важным астрологическим событием – наступлением сезона Весов. Этот спокойный, уравновешенный и мудрый знак больше всего стремится к гармонии. По словам астрологов, сезон Весов обычно ассоциируется с началом глубоких изменений и личных трансформаций.

Знаки огня: Овен, Лев и Стрелец

Решительные Овны, харизматические Львы и авантюрные Стрельцы будут полностью сосредоточены на проблемах личной жизни. Хотя и проблемами это назвать трудно – скорее просто приятные хлопоты. Равноведение для огненных знаков – время любви и романтики. Они могут почувствовать импульс делать смелые шаги. Начало осени будет достаточно насыщенным на события. Вероятны переезды, встречи, переговоры, предложения и планирование пополнения в семье.

Видео дня

Однако астрологи подчеркивают, что решение следует принимать со всей осмотрительностью. Наступает сезон Весов, а Весы "отвечают" за сомнения, колебания и неуверенность. Не следует терять рациональные аспекты в отношениях. Можно направить энергию на планирование путешествий или романтические свидания.

Земные знаки: Телец, Дева и Козерог

Надежные Тельцы, перфекционистки-Девы и трудоголики-Козероги наконец-то обретут то, к чему они больше всего стремятся. Эти знаки особенно ценят стабильность и мечтают о спокойной сбалансированной жизни с пухлой финансовой подушкой (лучше двумя) под боком.

Осеннее равноденствие вызовет у земных знаков стремление к комфорту. Следует ожидать прилива энергии для обустройства дома, дорогих покупок, ремонта или даже переездов. Энергия Весов позволит замедлить темп и четко определить свои цели. Астрологи советуют избавиться от старого хлама, чтобы освободить место для новых ярких эмоций.

Воздушные знаки: Близнецы, Весы и Водолеи

Энергичные Близнецы, авантюрные Водолеи и именинники сезона – Весы, несомненно, будут сиять и достигать всех поставленных целей. Воздушные знаки могут ожидать некоторых интересных изменений в социальной жизни.

Особенно благоприятным период равноденствия будет для творческих личностей. Важно "ловить волну" вдохновения и не зарывать свой талант в землю. Креативные идеи принесут успех и вознаграждение. Весам, кстати, следует подумать, как и с кем праздновать именины. А вот Водолеи могут ощутить внезапную усталость и истощение, когда их планетарный управляющий Сатурн перейдет в знак Рыб. Близнецы будут на высоте и смогут продемонстрировать обаяние и чувство юмора на публике.

Водные знаки: Рак, Скорпион и Рыбы

Уязвимые Раки, настойчивые Скорпионы и мечтательные Рыбы почувствуют себя словно в преддверии долгой зимней спячки. Дела будут стоять на паузе, вещи будут буквально валиться с рук. Водные знаки ощутят острую нехватку энергии и солнца.

Астрологи советуют больше времени проводить дома, занимаясь обустройством, ремонтом и созданием комфортных условий. Перед важным событием и принятием судьбоносных решений следует отдохнуть, прислушаться к своей интуиции и лишний раз не рисковать.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп, где рассказывал, кто разбогатеет, а кому светят нищету в сентябре.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.