Кого ждет процветание: гороскоп на неделю для всех знаков

Период с 10 по 16 июля принесет множество неожиданных поворотов. Меркурий, планета связи и информации, образует оппозицию с Плутоном. Это благоприятное время, чтобы заглянуть в сущность вопросов и докопаться до правды.

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По словам астрологов, 10 июля Марс, планета страсти, влечения и силы, создаст транзит со знаком Девы, помогая нам чувствовать себя более продуктивными, чем когда-либо. В целом, это позволит найти наилучший баланс между работой и личной жизнью. Появится шанс найти новую работу или получить перспективную высокооплачиваемую должность.

Овен

Вам давно казалось, что вас недооценивают на работе. Транзит Марса побуждает к действиям и поиску решений. Возможно, вы хотите изменить свою карьеру, начать бизнес или понять, как начать двигаться в новом направлении. На этой неделе вы получите тактическое преимущество и сможете добиться поставленных целей.

Телец

Астрологи предсказывают семейные ссоры и споры с партнером. Следует проявить терпение и уважение. Чрезмерное упрямство только усугубит ситуацию. Если вы не хотите вступать в серьезные дискуссии, лучше сразу направить разговор в другое русло, ведь споры могут возникнуть по поводу глобальных вопросов – политики, экономики или войны. В конце недели звезды советуют посвятить время благотворительности.

Близнецы

Вы будете долго и тщательно решать финансовые вопросы. Вероятно, вы рассмотрите новую инвестиционную стратегию, будете искать новые источники дохода или рассмотрите вопросы покупки недвижимости. Вы будете очень сосредоточены на деньгах.

Рак

На этой неделе вы найдете свой путь. Дорога к процветанию окажется гораздо легче, чем вы могли представить, если вы привлечете к своим планам партнера или верного друга. На самом деле, вам действительно нужна высшая цель в финансовом плане (например, покупка дома), чтобы ежедневно сосредотачиваться на маленьких шагах к ее достижению.

Лев

Вам придется пересмотреть рабочие стратегии и искать новые источники дохода. В понедельник, 10 июля, Меркурий в Раке и ваш дом карьеры будут противостоять Плутону. Это подходящий период, чтобы сформулировать долгосрочный план. Учтите все важные аспекты и приступайте к работе. На этой неделе вы можете добиться огромного прогресса.

Дева

Прислушайтесь к собственной интуиции – она даст вам отличные идеи для творчества и развития. Звезды прочат решение проблем, касающихся карьеры или отношений. Полезны будут искренние разговоры с партнером, членом семьи или другом, которому вы доверяете. Имейте смелость принять новые идеи, которые принесут кардинальные изменения в жизнь.

Весы

На этой неделе вас могут попросить взять на себя новые обязательства по работе. Ситуация будет подвешена. Вероятны обещания о повышении в будущем, но график может быть для вас слишком утомительным. Это хорошее время для карьерного развития и новых начинаний, однако обсудите с руководством все не устраивающие вас детали, иначе вы быстро окажетесь в стадии профессионального выгорания.

Скорпион

Астрологи предсказывают важные изменения в семье. Вероятны помолвки, свадьбы, предложения, пополнения в семье или другие важные события. Вы почувствуете себя очень счастливыми в кругу родных, так что не игнорируйте приглашение на семейные посиделки, даже если вы полностью погрязли в рабочей рутине.

Стрелец

На этой неделе вы, вероятно, отправитесь в путь. Будьте готовы к спонтанным решениям и не отказывайтесь от приключений. Вы слишком устали на работе, вам очень нужно отдохнуть. Вы хотите освободиться от некоторых обязательств.

Козерог

Неделя пройдет за решением финансовых вопросов: кредитов, инвестиций, поступлений и долгов. Вам захочется заработать еще больше, вы готовы все время отдавать работе. Появятся новые идеи и пути их реализации. Однако в жизни есть вещи важнее денег, поэтому не забывайте о родных, которые нуждаются в вашем внимании.

Водолей

Вы вдруг осознаете, что застряли в определенной ситуации на работе, а вам нужно развитие и движение. Вы захотите перемен. Астрологи предлагают сделать первый шаг в новом направлении, обновив свое резюме или согласившись на интересное собеседование. Перед вами откроется множество возможностей.

Рыбы

На этой неделе вы будете двигаться в правильном направлении. Вам нужно немного пространства, поэтому попробуйте тактически сказать родным и друзьям, что не стоит вас постоянно контролировать. Вероятны также эмоциональные изменения в личной жизни. Есть высокие шансы встретить особого человека и познать любовь с первого взгляда.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чья карьера слетит в июле.

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