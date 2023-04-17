Кого ждет прибыль, а кому светит новая любовь: гороскоп Таро

В ближайший период ожидается солнечное затмение в знаке Овна и начало периода ретроградного Меркурия. Это время понимания и переосмысления, когда нужно тщательно обдумывать возможные последствия, прежде чем принять важные решения.

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По словам астрологов, некоторые знаки в ближайшую неделю получат неожиданные доходы. Овнам необходимо обратить внимание на здоровье, а у Раков будут многообещающие предложения в личной жизни.

Овен

Любовь: Мир

Настроение: Тройка мечей

Карьера: Восьмерка монет

Неделю нужно посвятить решению проблем со здоровьем. Не стоит и дальше откладывать визит к врачу. В любом случае, полезными будут физические упражнения и правильное питание. Семейные отношения будут гармоничными и слаженными, хотя вас могут смущать перепады настроения партнера. Рабочие вопросы будут решаться не так быстро, как вам бы этого хотелось.

Счастливое число: 1

Счастливый цвет: светло-красный

Телец

Любовь: Двойка монет

Настроение: Семерка чаш

Карьера: Двойка жезлов

Вам повезет в карьере. В профессиональном плане вам могут поручить руководящую роль и вы добьетесь успеха. Здоровье будет стабильным, но занятия спортом лишними не будут. Одинокие представители знака могут встретить интересных людей. Не забывайте сосредотачиваться на хорошем и оставаться позитивными даже в трудные времена.

Счастливое число: 4

Счастливый цвет: персиковый

Близнецы

Любовь: Туз жезлов

Настроение: Пятерка монет

Карьера: Дурак

Вы будете чувствовать себя на седьмом небе от счастья в личной жизни. В общем, это очень благоприятная неделя, ведь, кроме успехов в любви, ваша финансовая прибыль может существенно возрасти. Появятся возможности увеличения богатства. Однако те, кто ищут работу могут столкнуться с разочарованием.

Счастливое число: 3

Счастливый цвет: золотистый

Рак

Любовь: Двойка мечей

Настроение: Паж жезлов

Карьера: Тройка кубков

На этой неделе вы можете добиться успеха в своей работе или получить неожиданную возможность. Вам нужно приложить усилия, чтобы улучшить финансовое состояние. В личной жизни звезды прочат неожиданные предложения. Необходимо правильно расставлять приоритеты.

Счастливое число: 7

Счастливый цвет: марсала

Лев

Любовь: Король пентаклей

Настроение: Дьявол

Карьера: Король кубков

На этой неделе вы можете отличиться профессионально благодаря командной работе. Следите за своим здоровьем и каждый день занимайтесь физической активностью, чтобы поддерживать хорошую выносливость. Появятся возможности для расширения бизнеса. Звезды советуют уехать в небольшое путешествие с друзьями или семьей.

Счастливое число: 11

Счастливый цвет: белый

Дева

Любовь: Двойка монет

Настроение: Паж мечей

Карьера: Волшебник

Не пренебрегайте проблемами со здоровьем. Некоторые заболевания могут иметь неожиданные последствия, если затягивать с лечением. На работе будет возможность возглавить престижный проект. В семейной жизни нужно будет разрешить некоторые конфликты, чтобы снова воцарилась гармония. Вам нужно провести время в одиночку, чтобы переосмыслить некоторые важные вещи.

Счастливое число: 1

Счастливый цвет: пурпурный

Весы

Любовь: Семерка кубков

Настроение: Туз монет

Карьера: Звезда

Неделя ознаменуется романтикой и приятными моментами с партнером. Вы будете наслаждаться счастьем. В финансовом плане дела тоже пойдут на лад, вы даже можете задуматься об инвестициях. Пора обновить резюме, чтобы повысить свои шансы найти работу мечты.

Счастливое число: 6

Счастливый цвет: светло-зеленый

Скорпион

Любовь: Повешенный

Настроение: Суд

Карьера: Правосудие

Вы можете получить несколько отличных возможностей, поэтому внимательно их обдумайте. В личной жизни вероятные изменения могут восстановиться давняя страсть. Астрологи советуют подумать о работе неполный рабочий день или фриланс, чтобы увеличить свой доход. Вы можете получить выгодное предложение по инвестициям в недвижимость.

Счастливое число: 3

Счастливый цвет: светло-желтый

Стрелец

Любовь: Отшельник

Настроение: Колесница

Карьера: Десятка монет

Утренние прогулки и физические упражнения помогут чувствовать себя энергичными и исполненными сил. К сожалению, в профессиональной сфере возможны разочарования и неудачи. Но романтические отношения будут стабильными. Время, проведенное с любимым человеком, может изменить все.

Счастливое число: 3

Счастливый цвет: коричневый

Козерог

Любовь: Королева монет

Настроение: Иерофант

Карьера: Король жезлов

На этой неделе ваш профессиональный опыт достигнет пика. Вы можете повысить свою эффективность и производительность на рабочем месте. Однако вы можете столкнуться с некоторыми проблемами со здоровьем, которые могут потребовать от вас сосредоточиться на кардио упражнениях и здоровом образе жизни. В личной жизни попытайтесь больше открываться и доверять партнеру.

Счастливое число: 9

Счастливый цвет: темно-красный

Водолей

Любовь: Императрица

Настроение: Луна

Карьера: Четверка Жезлов

Вы будете чувствовать, что ваше здоровье наконец-то идет на лад. Можно выйти на прогулку, заняться физическими упражнениями и съесть полезную пищу. Одинокие Водолеи, вероятно, встретят интересного человека, с которым пойдут на свидание.

Счастливое число: 17

Счастливый цвет: белый

Рыбы

Любовь: Двойка монет

Настроение: Колесница

Карьера: Сила

На этой неделе вы получите перспективные профессиональные возможности. Но до сумасшедших доходов еще нужно упорно работать. Звезды советуют пересмотреть бюджет и подумать об экономии. В личной жизни звезды не прогнозируют ссор и конфликтов.

Счастливое число: 9

Счастливый цвет: темно-красный

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, для каких знаков апрельское солнечное затмение станет судьбоносным.

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