Кого ждет прибыль, а кому светит новая любовь: гороскоп Таро
В ближайший период ожидается солнечное затмение в знаке Овна и начало периода ретроградного Меркурия. Это время понимания и переосмысления, когда нужно тщательно обдумывать возможные последствия, прежде чем принять важные решения.
По словам астрологов, некоторые знаки в ближайшую неделю получат неожиданные доходы. Овнам необходимо обратить внимание на здоровье, а у Раков будут многообещающие предложения в личной жизни.
Овен
Любовь: Мир
Настроение: Тройка мечей
Карьера: Восьмерка монет
Неделю нужно посвятить решению проблем со здоровьем. Не стоит и дальше откладывать визит к врачу. В любом случае, полезными будут физические упражнения и правильное питание. Семейные отношения будут гармоничными и слаженными, хотя вас могут смущать перепады настроения партнера. Рабочие вопросы будут решаться не так быстро, как вам бы этого хотелось.
Счастливое число: 1
Счастливый цвет: светло-красный
Телец
Любовь: Двойка монет
Настроение: Семерка чаш
Карьера: Двойка жезлов
Вам повезет в карьере. В профессиональном плане вам могут поручить руководящую роль и вы добьетесь успеха. Здоровье будет стабильным, но занятия спортом лишними не будут. Одинокие представители знака могут встретить интересных людей. Не забывайте сосредотачиваться на хорошем и оставаться позитивными даже в трудные времена.
Счастливое число: 4
Счастливый цвет: персиковый
Близнецы
Любовь: Туз жезлов
Настроение: Пятерка монет
Карьера: Дурак
Вы будете чувствовать себя на седьмом небе от счастья в личной жизни. В общем, это очень благоприятная неделя, ведь, кроме успехов в любви, ваша финансовая прибыль может существенно возрасти. Появятся возможности увеличения богатства. Однако те, кто ищут работу могут столкнуться с разочарованием.
Счастливое число: 3
Счастливый цвет: золотистый
Рак
Любовь: Двойка мечей
Настроение: Паж жезлов
Карьера: Тройка кубков
На этой неделе вы можете добиться успеха в своей работе или получить неожиданную возможность. Вам нужно приложить усилия, чтобы улучшить финансовое состояние. В личной жизни звезды прочат неожиданные предложения. Необходимо правильно расставлять приоритеты.
Счастливое число: 7
Счастливый цвет: марсала
Лев
Любовь: Король пентаклей
Настроение: Дьявол
Карьера: Король кубков
На этой неделе вы можете отличиться профессионально благодаря командной работе. Следите за своим здоровьем и каждый день занимайтесь физической активностью, чтобы поддерживать хорошую выносливость. Появятся возможности для расширения бизнеса. Звезды советуют уехать в небольшое путешествие с друзьями или семьей.
Счастливое число: 11
Счастливый цвет: белый
Дева
Любовь: Двойка монет
Настроение: Паж мечей
Карьера: Волшебник
Не пренебрегайте проблемами со здоровьем. Некоторые заболевания могут иметь неожиданные последствия, если затягивать с лечением. На работе будет возможность возглавить престижный проект. В семейной жизни нужно будет разрешить некоторые конфликты, чтобы снова воцарилась гармония. Вам нужно провести время в одиночку, чтобы переосмыслить некоторые важные вещи.
Счастливое число: 1
Счастливый цвет: пурпурный
Весы
Любовь: Семерка кубков
Настроение: Туз монет
Карьера: Звезда
Неделя ознаменуется романтикой и приятными моментами с партнером. Вы будете наслаждаться счастьем. В финансовом плане дела тоже пойдут на лад, вы даже можете задуматься об инвестициях. Пора обновить резюме, чтобы повысить свои шансы найти работу мечты.
Счастливое число: 6
Счастливый цвет: светло-зеленый
Скорпион
Любовь: Повешенный
Настроение: Суд
Карьера: Правосудие
Вы можете получить несколько отличных возможностей, поэтому внимательно их обдумайте. В личной жизни вероятные изменения могут восстановиться давняя страсть. Астрологи советуют подумать о работе неполный рабочий день или фриланс, чтобы увеличить свой доход. Вы можете получить выгодное предложение по инвестициям в недвижимость.
Счастливое число: 3
Счастливый цвет: светло-желтый
Стрелец
Любовь: Отшельник
Настроение: Колесница
Карьера: Десятка монет
Утренние прогулки и физические упражнения помогут чувствовать себя энергичными и исполненными сил. К сожалению, в профессиональной сфере возможны разочарования и неудачи. Но романтические отношения будут стабильными. Время, проведенное с любимым человеком, может изменить все.
Счастливое число: 3
Счастливый цвет: коричневый
Козерог
Любовь: Королева монет
Настроение: Иерофант
Карьера: Король жезлов
На этой неделе ваш профессиональный опыт достигнет пика. Вы можете повысить свою эффективность и производительность на рабочем месте. Однако вы можете столкнуться с некоторыми проблемами со здоровьем, которые могут потребовать от вас сосредоточиться на кардио упражнениях и здоровом образе жизни. В личной жизни попытайтесь больше открываться и доверять партнеру.
Счастливое число: 9
Счастливый цвет: темно-красный
Водолей
Любовь: Императрица
Настроение: Луна
Карьера: Четверка Жезлов
Вы будете чувствовать, что ваше здоровье наконец-то идет на лад. Можно выйти на прогулку, заняться физическими упражнениями и съесть полезную пищу. Одинокие Водолеи, вероятно, встретят интересного человека, с которым пойдут на свидание.
Счастливое число: 17
Счастливый цвет: белый
Рыбы
Любовь: Двойка монет
Настроение: Колесница
Карьера: Сила
На этой неделе вы получите перспективные профессиональные возможности. Но до сумасшедших доходов еще нужно упорно работать. Звезды советуют пересмотреть бюджет и подумать об экономии. В личной жизни звезды не прогнозируют ссор и конфликтов.
Счастливое число: 9
Счастливый цвет: темно-красный
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, для каких знаков апрельское солнечное затмение станет судьбоносным.
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