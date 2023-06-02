Кого ждет потрясение, а кому светит любовный 'фейерверк': гороскоп на июнь

Июнь принесет новые возможности. Пора уверенно идти к своим целям и избавляться от травматического прошлого опыта. Лучшее, что вы можете сделать – вернуться к твердой вере в себя, определить основные цели и не изменять своим принципам.

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По словам астрологов, переход Венеры в знак Льва 5 июня создаст очень романтические настроения. Это период искренних разговоров, взаимопонимания и поддержки. Однако незначительные неудачи могут привести к эмоциональному потрясению, когда Сатурн станет ретроградным 17 июня. С наступлением сезона Раков 21 июня звезды советуют настроиться на отдых и удовольствие.

Овен

Стремление к самореализации потребует усилий, нужно будет определить приоритетность определенных целей. Вы можете "загореться идеей" инвестировать в творчество. Июнь принесет свежие концепции, художественные процессы и чувство вдохновения. С 21 июня вы будете испытывать ностальгические и эмоции. Вам захочется провести время наедине.

Телец

Начало июня обещает доставить много радости. Вы можете сформировать финансовый фундамент на будущее. Венера, ваш планетарный правитель, войдет в знак Льва 5 июня, принося успокоение и отдых. Старайтесь не "душить" своих близких излишней любовью и попытками все контролировать. Если вы начинаете новые отношения, астрологи отмечают важное правило: стоит беречь свое сердце, пока вы не почувствуете, что можете полностью доверять партнеру.

Близнецы

Когда Солнце проходит через ваш знак, вы будете чувствовать, будто мир у ваших ног и все возможно. Амбиции, желания и уверенность станут основными темами июня. Вы будете двигаться вперед и даже без особого труда будете достигать поставленных целей. Астрологи советуют опасаться завистников, которые захотят вставить палки в колеса. В личной жизни дела тоже будут идти прекрасно. Открывайте сердце для новых эмоций и чувств.

Рак

Не заставляйте себя делать то, что вам сейчас не хочется. Найдите время для отдыха – вы слишком измотались на работе. 5 июня – самый лучший день, чтобы понять, куда двигаться дальше. Не сдерживайте чувств, когда Сатурн начнет свое ретроградное путешествие 17 июня. Если у вас возникли проблемы в общении – не убегайте от ответственности. Поговорите обо всем честно и искренне.

Лев

Лето принесет вдохновение для творчества. Вы будете искать новые способы самовыражения. Астрологи советуют обратить внимание на внешность: возможно, пора обновить гардероб или попробовать модную прическу. Кроме того, вам захочется немного отдохнуть от социальных сетей или даже удалить профили на популярных ресурсах.

Дева

Не позволяйте кому-либо препятствовать вашему творчеству. Не отчаивайтесь и избавьтесь от сомнений – вы действительно сможете достичь незаурядных высот. Личная жизнь будет нестабильной. Вероятно, вам захочется уйти от прошлого, которое повсюду будет идти по пятам. Когда Солнце войдет в Рак 21 июня, вы погрузитесь в лето и получите много удовольствия от неожиданных встреч

Весы

Попытайтесь избегать всего негативного: ограничьте общение с пессимистически настроенными людьми, меньше читайте новости, всячески абстрагируйтесь от сложной ситуации. Солнце в Близнецах активирует энергию философии и духовности. Сейчас вам необходима поддержка и спокойствие для восстановления сил. К счастью, когда Венера войдет в знак Льва 5 июня, атмосфера станет легче и благоприятнее. В конце месяца вы добьетесь профессионального успеха.

Скорпион

В начале месяца могут появиться возможности для процветания. Астрологи советуют избегать импульсивных покупок и экономить деньги. В личной жизни дела пойдут на лад: могут появиться новые поклонники. Ключом к процветанию в июне станет замена старых амбиций новыми. Помните, что изменение приоритетов – нормально, особенно вы пытаетесь выбрать лучший путь, чтобы двигаться вперед.

Стрелец

Полнолуние в вашем знаке создаст действительно звездное время в жизни. Вы будете в центре внимания. Принимая новые вызовы, вы почувствуете прилив энергии и уверенности. Ситуация изменится 21 июня, когда Солнце войдет в Рак, побуждая вас углубиться в суть проблем. После слишком напряженного графика следует по возможности взять отпуск и расслабиться.

Козерог

Активный и продуктивный месяц в сфере работы и финансов. Ваша карьера будет стремительно идти вверх. У вас будет уникальная возможность объединить других, поэтому не бойтесь взять на себя роль лидера. В личной жизни партнер будет дарить вам заботу и поддержку. Ваш союз станет еще крепче и гармоничнее.

Водолей

Не бойтесь говорить, принимать активные роли в командных проектах или на работе, высказывать свои предложения и замечания. Ваше мнение будет особенно ценным. Венера войдет в знак Льва 5 июня, что еще больше повысит вашу популярность. Этот транзит окажет положительное влияние на романтические отношения. Июнь будет наполнен свиданиями, эмоциями и чувствами.

Рыбы

Вы, наконец, сможете исцелиться и преодолеть тяжелые эмоциональные или психические состояния. Вам захочется изменить что-то в своем облике и с новыми силами начинать новую жизнь. У семейных представителей знака могут возникнуть споры на фоне ежедневной скучной рутины. Вы почувствуете перемены, когда 21 июня наступит сезон Раков, что станет началом вашего личного возрождения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что принесет всем знакам сезон Близнецов.

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