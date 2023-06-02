Сезон Близнецов в разгаре: что ждет каждый знак зодиака. Гороскоп

Сезон Близнецов в разгаре, а динамики событиям прибавит июньское полнолуние. Лето начнется с благоприятных небесных транзитов, так что это прекрасное время для отдыха с друзьями или семьей.

Видео дня

По словам астрологов, хотя Стрелец также является знаком зодиака, который связан с политикой и глобальными делами, полнолуние в Стрельце также может подчеркнуть силу объединения для решения важных проблем. 5 июня Венера войдет в знак Льва – любовь и романтика будут "летать" в воздухе, наполняя жизнь яркими эмоциями. 11 июня состоится транзит Меркурия в знаке Близнецов, поэтому приготовьтесь к встречам, переговорам, собеседованиям и сотрудничеству.

Овен

Старая добрая истина: отпустите старые вещи (и чувства), чтобы в вашу жизнь пришло что-то лучшее и новое. Полнолуние в Стрельце приблизит вас к чему-то действительно важному. В скором времени мы сможете праздновать заслуженную победу.

Тем временем Венера и Марс во Льве помогут вам снова испытать эмоции искренней радости. Если вы надеетесь на изменения в личной жизни, сосредоточьтесь на развлечениях, встречах, знакомствах и приключениях. Будьте готовы к творческому всплеску и внезапному вдохновению.

Телец

Полнолуние в Стрельце будет слишком эмоциональным. Возможно, есть какие-то чувства, которые вам нужно выразить или неудобная правда, которую придется рассказать. В ближайшие недели могут возникнуть драматические события, связанные с семьей или домом.

Сезон Рака активизирует общение, новые идеи и обучение, поэтому вы будете иметь много возможностей, чтобы решить старые проблемы.

Близнецы

У вас может возникнуть ощущение, что пора разорвать отношения, зашедшие в тупик. Старайтесь не слишком переживать на этот счет, в конце концов – все к лучшему.

В период июньского новолуния вы будете испытывать растерянность, тревогу или истощение. Иногда требуется период отдыха и размышлений, для того, чтобы двигаться вперед и переходить к следующему этапу.

Рак

В июньское полнолуние вы можете получить вдохновение изменить свой образ жизни или покончить с токсичной ситуацией на работе. Вы даже можете получить предложение лучшей работы или многообещающие новости.

Атмосфера середины июня может несколько ухудшиться из-за ретроградного Сатурна и молодой Луны в Близнецах. Вероятно, вы будете чувствовать себя растерянными и подавленными.

Лев

Июнь для вас – месяц празднований. Наслаждайтесь романтическими настроениями и будьте в центре внимания. Венера, покровительница любви, будет находиться в вашем знаке, поэтому приготовьтесь к ярким романтическим событиям.

Поскольку сезон Близнецов принесет больше активности в вашу социальную жизнь, важно сохранять баланс. Не позволяйте кому-то манипулировать собой и своими чувствами.

Дева

В начале июня вы можете сосредоточиться на доме или семье. Полнолуние может принести события, касающиеся имущества или недвижимости, либо же вы можете переехать в новое место. На более эмоциональном уровне вы будете работать над тем, чтобы отпустить прошлое.

Весы

Возможно, в начале месяца вы будете обсуждать предложение о новой работе или будете иметь важный разговор о деньгах. Вероятны неожиданные финансовые поступления. Для вас сезон Близнецов пройдет под знаком размышлений и колебаний. Вы будете слишком озабочены глобальными проблемами, которые вы не можете изменить.

Скорпион

В скором времени вы можете заключить соглашение о деловом партнерстве или контракте. С влиятельной Венерой, которая входит во Льва 5 июня, ваша уверенность в своих силах будет расти. Любые карьерные шаги или решения приведут к успеху или одобрению. Просто не позволяйте своим страхам или неуверенности одержать верх над амбициозными целями.

Стрелец

Астрологи советуют позаботиться о себе и уделить время проблемам со здоровьем. Полнолуние в вашем знаке поощряет делать все возможное для собственного счастья и благополучия. В то же время сезон Близнецов подчеркнет необходимость партнерства. Сосредоточьтесь на своем исцелении и налаживании связей с людьми, которым можно доверять.

Козерог

Отпустите ситуацию, складывающуюся в вашу пользу. В карьере и романтической жизни возможны вызовы и испытания. Что бы ни случилось с вами сейчас, знайте, что все происходит так, как должно быть. Вы не можете изменить ход событий. Если вы имеете дело со сложной ситуацией, переход Венеры ко Льву может помочь вам получить деньги, ресурсы или эмоциональную поддержку.

Водолей

Полная Луна – период дружбы и общения. Вы станете частью нового коллектива. С другой стороны, вы можете захотеть отвлечься от общих проблем для достижения более личной цели. Венера и Марс в Льве будут оказывать влияние на вашу зону партнерства. Это позволит привлечь новых клиентов на работе.

Рыбы

Полнолуние вспыхнет в вашей зоне славы и почестей. Вы можете стать лауреатом престижной награды или общественного признания. Возможно, в вашей карьере наступит самый лучший момент. Солнце и Меркурий в Близнецах призывают вас уделять больше внимания своему внутреннему голосу и менее – внутреннему критику.

Ранее OBOZREVATEL публиковал финансовый гороскоп на июнь для всех знаков.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.