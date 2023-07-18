Кого 'потрясет' ретроградная Венера в 2023 году: влияние почувствуют четыре знака

Венера – не только планета любви. Она также отвечает за материальное состояние и социальные связи, формирует ценности и приоритеты. Венера будет ретроградной в течение 40 дней: с 22 июля по 3 сентября, и этот транзит повлияет на любовную жизнь, уверенность в себе и доходы.

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По словам астрологов, ретроград во Льве будет побуждать к самоанализу. Некоторым знакам придется пересмотреть принципы и ценности, что приведет к серьезным изменениям в любви и финансах. Этот период поможет обрести в себе мужество для глубинных трансформаций. Главное – быть добрыми к себе и окружающим. Смелость и искренность помогут увидеть новые возможности.

Телец

Венера – ваша руководящая планета, поэтому не удивительно, что вы очень сильно ощутите влияние ретрограда. В этот период придется решать проблемы, которые вы долгое время упорно пытались игнорировать. Если вам удастся разрешить семейные конфликты и сосредоточиться на любви и гармонии, этот ретроград поможет обрести баланс и создать домашний уют.

Астрологи советуют использовать ретроград, чтобы укрепить семейные отношения, проявлять любовь, больше заботиться о детях, чаще проводить время с партнером. Благодаря терпению и преданности вы сможете улучшить отношения, обретя равновесие и спокойствие.

Лев

Ретроградная Венера пройдет в вашем знаке. От природы вы настоящие лидеры, любите вести за собой других, хотите быть главным в рабочем коллективе и в семье. Однако ретроград очень повлияет на вашу самооценку. Вы слишком болезненно будете переживать определенный конфликт. Чужая мысль поколеблет вашу веру в себя.

Не позволяйте другим влиять на вашу уверенность. Вам следует преодолеть вызовы и восстановить равновесие. Необъективную критику можно иногда и проигнорировать, особенно если она мешает вам двигаться вперед. Сосредоточьтесь на личном прогрессе и эмоциональном благополучии во время ретроградной Венеры.

Скорпион

Вы почувствуете разочарование в карьере. Ретроградная Венера принесет новые амбиции. Вы будете долго размышлять над тем, правильный ли путь вы избрали и действительно ли для вас основную роль играет общественное признание и слава.

В это время вы можете переоценить свои цели и создать новый баланс между работой и личной жизнью. Не сокрушайтесь, если будут карьерные неудачи – они помогут просмотреть свой выбор и согласовать ваши цели с вашими принципами. Используйте ретроградную Венеру, чтобы вновь открыть свои страсти и карьерные цели. Будьте готовы к переменам, чтобы добиться своей мечты.

Водолей

Ретроград вызовет трудности в отношениях и разожжет старую напряженность. В этот период вы столкнетесь с проблемами и вынуждены будете пойти на компромисс. Вы долго и болезненно забывали былую любовь и наконец-то нашли в себе силы жить дальше? Неприятная новость – на горизонте снова появится бывший.

Ретроград осветит все, позволяя вам находить решения и устанавливать личные границы. Период может быть эмоционально сложным, но в перспективе он поможет вам восстановиться и преуспеть. Используйте ретроградную Венеру для проверки своих прошлых и нынешних отношений.

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