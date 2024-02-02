Китайский Новый год: в чем значение праздника

Китайский Новый год – один из самых значимых праздников в восточной культуре. Традиция базируется на лунном календаре, поэтому нет фиксированной даты празднования. В 2024 году Китайский Новый год будут отмечать с 10 по 15 февраля, а завершением торжеств станет Праздник фонарей.

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Это время семейных посиделок, веселых празднований, мечтаний и новых надежд, что также символизирует начало лунного нового года. Астрологи рассказали, в чем значение этого праздника и как его принято отмечать.

Символ года

По китайскому зодиаку 2024 год будет годом Дракона. Мифическое существо олицетворяет силу, мудрость и смелость. Астрологи подчеркивают, что это особенно благоприятное время для новых начинаний и достижения важных целей. Следует проявить себя в творчестве или рискнуть с перспективным проектом.

История праздника насчитывает более 3000 лет. Изначально праздник заключался в праздновании прихода весны. Фестиваль возник из китайской мифологии и на протяжении веков превратился в замечательную традицию празднования нового года.

Как будут праздновать китайский Новый год 2024

Один из лучших способов полностью погрузиться в китайскую культуру и традиции – это узнать особенности разнообразных праздников.

Китайский Новый год – это время для семейных встреч, подобно Дню благодарения в США. Устройте посиделки с близкими или в компании друзей.

Чтобы украсить дом советуют использовать красные акцентные детали. В китайской культуре красный является основным цветом, символизирующим удачу и счастье. Непременным атрибутом являются красные фонарики.

Традиционными блюдами являются рисовые лепешки, роллы, спринг-роллы и морепродукты. Эти блюда символизируют обилие и процветание. На новый год также принято дарить красные конверты с наличными деньгами, чтобы весь следующий год прожить в достатке.

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