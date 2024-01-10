Китайский гороскоп на 2024 год: этим знакам зодиака повезет в любви

Год Зеленого Дракона станет началом счастливой истории любви для некоторых знаков зодиака. Новый год, который по китайскому календарю начнется 10 февраля, принесет много радостных моментов, судьбоносных встреч и предложений.

Видео дня

Астрологи говорят, что следующие двенадцать месяцев будут полны трансформаций, роста и достатка. Дракон относится к символу "ян" и связан со стихией огня, так что его энергия принесет множество возможностей и ярких впечатлений.

Свинья

2024 год принесет много возможностей и вызовов. Но не беспокойтесь, поскольку ваша способность к пониманию и компромиссам позволит избежать трудностей. Вы тот знак, который не желает тратить время на бессмысленные союзы и краткосрочные романы. Одинокие представители знака смогут встретить партнера, что также будет ценить настоящую любовь.

В отношениях вы привыкли отдавать все, что у вас есть. В 2024 году оставайтесь жесткими в своих решениях и не позволяйте никому "убить" вашего внутреннего романтика. Летом обострится желание создать свою семью. Не забудьте сосредоточиться на других обязанностях, таких как карьера и личное развитие. 2024 развернет волшебную историю любви, несмотря на все предыдущие неудачи.

Дракон

Наступил год процветания, роста и успеха. Интуиция подскажет вам нужных людей, которые заслуживают любви и готовы быть искренними и верными. 2024 год – благоприятное время для начала новых отношений или создания семьи. По словам астрологов, энергетика Дракона благоприятна для вынашивания ребенка и зачатия, но, главное, для женитьбы.

Когда вы сталкиваетесь с неудачами или трудностями, попробуйте приложить больше усилий и быть оптимистом, а не убегать от проблем. Вы переполнены страстью и романтикой, поэтому не упустите соответствующих возможностей.

Обезьяна

Вы пользуетесь популярностью у противоположного пола благодаря вашему очарованию, сообразительности и интеллекту. Несмотря на то, что вы привлечете многих поклонников своей харизмой, в 2024 году астрологи не видят для вас высоких шансов создать семью. Вы будете в центре внимания и постоянном поиске.

Не спешите брать обязательства и не бросайтесь с головой в серьезные отношения, не взвесив все "за" и "против". Энергия Дракона сделает вас энергичными и экспрессивными, подтолкнув к импульсивным поступкам. Посвятите этот год саморазвитию, поддержке, компромиссам и терпению. Верность и взаимопонимание будут являться залогом здоровых отношений.

Собака

2024 год будет трансформационным и эволюционным. От природы вы верны и искренни, и, наконец, в ваших отношениях будет царить полное взаимопонимание. Одинокие представители знака могут встретить человека, которого они искали всю жизнь.

Начало 2024 принесет неожиданные возможности для любви. Позвольте себе принять изменения и рискнуть. Если вы уже находитесь в отношениях, в этом году вы почувствуете более сильную связь со своим партнером. Преодолевая радость и вызовы вместе, ваши отношения укрепятся и выйдут на новый уровень. Выражайте свои чувства честно и открыто. Вторая половина года несет с собой некоторые трудности, однако компромиссы помогут найти решение.

Крыса

Год Древесного Дракона поставит вас на путь трансформации. Вы тот знак, который превыше всего ставит не карьеру и саморазвитие, а чувства и любовь. В 2024 году вы сможете встретить родственную душу, что принесет в вашу жизнь гармонию и наполненность.

Защитное влияние Дракона поможет вам пройти через все испытания и привлечь единомышленников. Есть шанс наладить отношения и начать новый этап жизни.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие знаки могут скоро разбогатеть.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.