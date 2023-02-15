Китайский гороскоп на 2023 год: какой знак зодиака самый счастливый

В 2023 году – году Кролика – наибольшее везение во всех сферах жизни ждет представителей тех знаков, которые ближе всего к пушистому зверьку и являются его союзниками. Особая судьба в этом году ждет Свинью, которая является 12-м знаком в цикле и символизирует богатство и счастье.

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По словам астрологов, именно свинья сможет похвастаться самыми выдающимися успехами, самыми романтическими встречами и огромной прибылью в 2023-м. Речь идет о людях, которые родились в 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 и 2031 годах.

Свинью ждут приятные сюрпризы. Однако представителям этого знака придется уделить много времени своему здоровью, а также следить за рисками, которые грозят имуществу.

В 2023 году карьерный гороскоп также порадует. Вы получите помощь и сможете в полной мере проявить свои таланты в проектах, что приведет к продвижению по службе и увеличению заработной платы.

Романтические отношения будут на подъёме. У одиноких появится возможность начать серьезные отношения.

Все будет гладко и у женатых представителей знака Свиньи. Семейная жизнь будет гармоничной и никакие споры не смогут помешать вашему счастью.

Как сообщал OBOZREVATEL, самым невезучим знаком, по прогнозам астрологов, в 2023 году станет Обезьяна. Ей придется столкнуться со многими трудностями.

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