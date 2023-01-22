Год будет неудачным: какой знак зодиака должен приготовиться к трудностям в 2023-м. Гороскоп

Новогодний день по китайскому календарю предвещает удачу и хорошие новости почти всем знакам восточного зодиака. Только один из них должен готовиться к неприятностям почти во всех сферах своей жизни.

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Как рассчитали астрологи, речь идет об Обезьяне. Под этим знаком родились люди, появившиеся на свет в 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 и 2016 годах. Им придется приложить немало усилий, чтобы погасить турбулентность, которую обещает Черный Кролик.

Карьера

Дела на работе будут идти у Обезьяны по очень сложной траектории. Недруги будут стремиться воспользоваться вашей честностью и искренностью, поэтому старайтесь никого не обижать, чтобы сохранить как можно лучшие отношения с коллегами. Старайтесь не брать на себя лишние обязанности, существует большая вероятность, что вы не справитесь. И держите свои эмоции относительно работы под контролем, чтобы не спровоцировать ненужный вам конфликт.

Любовь

В романтической сфере все будет гораздо лучше. Обезьяны, которые находятся в отношениях, смогут укрепить свой союз и сделать любовь более глубокой. А одинокие представители знака почувствуют себя привлекательнее и смогут встретить свою половинку. Кролик принесет вам год гармонии в отношениях.

Финансы

В финансовой сфере Обезьянам не стоит ожидать значительных доходов, ведь вашим рабочим проектам будут мешать воплощаться различные обстоятельства. Причем часто перед самым финишем. Единственный способ выйти из ситуации – это сохранять спокойствие и оптимистическое настроение. Старательно работайте и игнорируйте сплетни, которые могут о вас распускать. Эта полоса препятствий будет временной. И не тратьте деньги бездумно.

Здоровья

Физическое здоровье Обезьян обещает быть стабильным, а вот с психическими могут возникнуть проблемы. Из-за стрессов на работе вы можете чувствовать себя подавленно. Не игнорируйте это состояние. Своевременно обратитесь к психотерапевту, устраивайте эмоциональную разгрузку в кругу семьи или друзей. Не позволяйте себе скатиться в настоящую депрессию, ведь выйти из нее может быть очень сложно.

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