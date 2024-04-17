Карма не обойдет никого: гороскоп Таро до конца недели

Эзотерики верят, что карты Таро могут дать подсказку в любой жизненной ситуации. Даже если вы не доверяете им как инструменту предсказания будущего, вы можете найти в описании карты действительно ценный совет.

Именно поэтому астрологи составили прогноз на картах Таро для всех знаков зодиака на текущую неделю, а также определили общую карту. Узнайте, что прочат вам карты и прислушайтесь к полученному совету – он может быть чрезвычайно ценным.

Карта недели: Справедливость

Карма ходит где-то совсем рядом. На каждое действие есть равное и сопоставимое по силе противодействие. И на этой неделе все добро и все зло, которое вы делаете, вернется к вам. Сама по себе карма не является чем-то положительным или отрицательным. Это просто последствия ваших действий и об этом важно помнить. Иногда хорошие вещи случаются с плохими людьми, а плохие – с хорошими. Но на этой неделе Вселенная вмешается и позаботится о том, чтобы нанесшим вред пришлось отвечать за это, а оставившие положительный след получили признание.

Овен: 9 Кубков

На этой неделе ваши желания будут сбываться. Эта карта означает, что ваша способность воплощать в жизнь самые смелые мечты находится на самом высоком уровне, поэтому не думайте о том, что может пойти не так, когда многое может пойти действительно хорошо. Представьте, что все, что вы когда-нибудь хотели, лежит прямо перед вами. Почувствуйте во всех подробностях, как выглядит ваша победа. Когда вы подключаетесь к вибрациям успеха, вы становитесь магнитом для этого успеха. Позвольте Вселенной дать вам все.

Телец: Рыцарь Кубков

Ваш любовный интерес пишет вам сообщение? Ваша вторая половинка предлагает романтичный отдых? Рыцарь Кубков означает, что кто-то думает о вас и пытается произвести на вас впечатление. Однако это также может быть признаком того, что вы в кого влюблены и решаете, стоит ли делать первый шаг. Если вы все еще сомневаетесь, пусть это будет знаком того, что вам обязательно следует рассказать о своих чувствах. Скорее всего, вы получите желаемый ответ.

Близнецы: 5 Мечей

На этой неделе вы будете вовлечены в драму. Ваша карта – знак того, что впереди конфликт, поэтому старайтесь не вмешиваться в чужие дела и не давайте никому нарушать ваше спокойствие. Будьте особенно осторожны с тем, кому вы доверяете, поскольку люди склонны заботиться о собственных интересах и тешить свое эго, затрагивая при этом чужое. При этом не старайтесь взять на себя ответственность за то, чтобы отплатить кому-нибудь за зло. Карма уже на подходе – доверьте ей установление справедливости.

Рак: Солнце

На этой неделе вами управляет Солнце, символизирующее ваше внешнее "я" и общую уверенность. Да, вам придется выйти из зоны комфорта и позволить себе оказаться у всех на глазах. Не бойтесь яркого света. Находясь в тени, вы не добьетесь многого. Не разрешайте кому-то другому приписывать себе ваши успехи. На этой неделе Вселенная хочет вознаградить вас за ваш рост, поэтому убедитесь, что вы находитесь там, где люди могут оценить плоды ваших стараний.

Лев: Луна

У вас репутация человека, который привлекает все внимание без труда благодаря тому, что вами правит прекрасное солнце. Однако на этой неделе Луна призывает вас выйти из центра внимания и погрузиться в размышления. Не пытайтесь быть тем, кем вас хотят видеть другие, соединитесь со своим внутренним "я". Ваша интуиция сейчас точна, как никогда, поэтому вам нужны тишина и покой, чтобы осознать то, что пытается вам сказать ваш внутренний голос. Доверяйте всей истине, которая всплывает поверхность.

Дева: 8 Кубков

Вы чувствуете себя более уязвимо и замкнуто, чем обычно? Вы отменяете планы и уделяете приоритетное внимание своему внутреннему миру? Восьмерка Кубков означает, что вы переживаете период трансформации, поскольку вы устали от поверхностных связей и стремитесь к чему-то гораздо более глубокому. На этой неделе вы ищете высшую цель и духовный смысл во всем. Позвольте себе почувствовать все это – свою печаль, разочарование и усталость. Такие периоды непростого самоанализа всегда приводят к невероятному росту и еще более глубокому счастью в долгосрочной перспективе.

Весы: Дьявол

На этой неделе вы чувствуете соблазн перейти на темную сторону. Хотя сама по себе карта Дьявол не является тревожным сигналом, она означает ваше теневое "я" и все ваши самые большие секреты. Какие аспекты своей жизни вы скрываете из-за страха быть осужденным? На этой неделе выходит на поверхность и часть вашей личности, которую труднее всего понять. Хотя вы можете чувствовать зависимость от определенных страхов или иллюзий, пора смириться с тем, что честность приносит больше хороших результатов. Признание того, что вам больше не подходит, это первый шаг к улучшению своей жизни.

Скорпион: 3 Пентаклей

Хотя вы вполне способны покорить мир единолично, ваша карта недели побуждает вас к сотрудничеству с другими. У каждого есть свои таланты и навыки, и так мы можем усиливать друг друга. На этой неделе вам следует воспользоваться своей способностью делегировать задачи и пригласить действительно компетентных людей принять участие в следующем проекте. В таком сотрудничестве вы не только многому научитесь, но и ваш проект от этого только выиграет. Верьте в чужие идеи и способность других помочь вам проделать работу.

Стрелец: Королева Жезлов

Все уважают ваши таланты, вашу преданность работе и вашу заразительную уверенность. Вы усердно работали, чтобы стать искусным в своем ремесле человеком, и на этой неделе вы будете делиться богатством своей мудрости. Вы на живом примере увидите, как важно вам подавать положительный пример. Не будьте тем человеком, который достигает вершины, а затем отталкивает всех последователей. Протяните руку помощи тому, кто смотрит на вас снизу вверх, потому что и вам кто-то протянул руку, когда вы в этом нуждались.

Козерог: 3 Жезлов

Вы потратили много сил на проект, над которым сейчас работаете, и на этой неделе вы наконец-то увидите, что достигли прогресса. Тройка Жезлов – знак того, что вы входите в ритм и набираете обороты, поэтому не сдерживайте себя сейчас. Приток энергии и вновь обретенное чувство напрямую помогут вам расширить то, что вы делаете, и добиться большего. Возможно, пора пригласить к вашей работе новых людей и нацелиться на что-то более серьезное? Вы уже доказали, что способны начать, поэтому не сомневайтесь в своей способности довести все до конца.

Водолей: 3 Кубков

На этой неделе вы избавитесь от ощущения, что ваш стакан наполовину полон, и поймете, что ваша чаша переполнена. Тройка Кубков – всегда хорошая карта, поскольку она символизирует дружбу, единство и эмоциональное удовольствие. Если вы чувствуете себя одиноко, сейчас самое время позвонить своим лучшим друзьям и спланировать день, когда вы действительно сможете пообщаться друг с другом. Если друзья не рядом, это прекрасное время, чтобы познакомиться с новыми людьми. Если вы чувствуете, что вам нечего праздновать, вы ошибаетесь. Быть живым – более чем достаточный повод для вечеринки.

Рыбы: Королева Пентаклей

Вы используете свою способность быть источником любви, тепла и заботы, от которой люди действительно могут зависеть. Королева Пентаклей призывает вас быть чьей-то опорой, выполнять свои обещания и создавать атмосферу безопасности и поддержки. Она символизирует процветающего в домашней обстановке. А значит, сейчас прекрасное время, чтобы устроить встречу с людьми, которых вы действительно любите. Это также может быть признаком того, что на этой неделе вам следует просто потратить время на то, чтобы упорядочить свое жилое пространство, приготовить здоровую пищу и провести время с семьей.

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