Кому нужно быть самым осторожным: астропрогноз до конца сезона ретроградного Меркурия

Ретроградный Меркурий – это космическое событие, происходящее три-четыре раза в год и отличающееся видимым обратным движением планеты. Астрологи говорят, что это период серьезных испытаний. Апрельский ретроград продлится до 25 апреля и принесет трудности и задержки по делам.

Согласно прогнозу, больше всего ощутят неблагоприятное влияние Овны, Тельцы, Близнецы, Девы и Скорпионы. Следует быть очень осмотрительными, особенно в вопросах, где ясность и точность являются первоочередными аспектами.

Овен

Солнце находится в вашем знаке, а ретроград подчеркнет все импульсивные и амбициозные аспекты личности. Впереди – период перемен. Замедлите шаг, глубоко вдохните и постарайтесь обрести покой среди хаоса.

Ваш сезон все еще наполнен обещаниями радости и сюрпризов, однако соблюдайте осторожность с необдуманными решениями и инвестициями. Есть риск денежных утрат.

Телец

Ретроград будет тестом на гибкость. Ваша стойкость вот-вот подвергнется испытанию, поскольку фаза Меркурия доставит много трудностей и тревог.

Только способность к адаптации и выход из зоны комфорта помогут справиться с трудностями. Поскольку Меркурий разворачивает серию непредсказуемых событий и обходных путей, помните, что гибкость может быть сильной стороной, которая с легкостью проведет вас через все проблемы.

Близнецы

Меркурий – ваша правящая планета, поэтому вы чувствуете приливы и отливы ретроградных фаз острее других знаков. Этот период может бросить тень сомнения на все, что было для вас привычным и стабильным. По всей вероятности, вы захотите взять тайм-аут, чтобы тщательно обдумать дальнейшие шаги.

Вспомните предыдущие ретрограды – каждое преодоленное испытание наделило вас стойкостью и мудростью. Ваша способность к адаптации снова станет спасением.

Дева

Предыдущие ретрограды научили вас ценности терпения и силе прагматизма. Именно гибкость станет ключом к преодолению этой бури.

Вы знаете, что многие события от вас не зависят, поэтому важно смягчить контроль. Иногда Вселенная готовит для вас неожиданности, которые будут лучше всех ваших планов. Поэтому приготовьтесь принимать сюрпризы и адаптироваться к изменениям.

Скорпион

Вы находитесь во власти загадочного Плутона и огненного Марса, а ретроград приведет вас на жизненное распутье. Поскольку обратный танец Меркурия разворачивается в Овне – знаке, которым управляет Марс, – вы окажетесь в центре небесной бури.

Ваша сущность, характеризующаяся стойкостью и глубиной, часто сталкивается с непредвиденными препятствиями, которые приносит ретроградный Меркурий. Этот период может вызвать всплеск капризности и раздражительности. Воспользуйтесь ретроградом как возможностью направить свою интенсивную энергию на конструктивные решения. Проявите терпение к себе и окружению.

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