Карьерный рывок или проблемы: гороскоп на 5 октября для всех знаков зодиака 

Овны могут совершить карьерный рывок, о котором давно мечтали. Водолеи столкнутся с препятствиями.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 5 октября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Карьера должна вот-вот пойти вверх, и вы сейчас уже примеряете на себя новые обязанности и новые возможности, чувствуете ту меру ответственности, которая скоро упадет на вас. В принципе, вам все нравится, потому продолжайте в том же духе.

Телец

Должны прийти какие-то деньги, но есть большие сомнения, что вы их вообще получите, до последнего не будете уверены, что будете иметь то, что вам полагается по праву, поскольку выслушиваете разные отговорки, обещания и причины задержек.

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Близнецы

Пришло время навести порядок вокруг себя, выбросить все лишнее, расчистить пространство как в доме, так и на рабочем месте, отказаться от ненужных вещей и ощутить значительное облегчение.

Рак

Приходит замечательная мысль о том, как монетизировать одно из своих увлечений. Возможно, кто-то вам подскажет, насколько это ценно, узнаете способы перевода хобби на профессиональный уровень и варианты получения денег.

Лев

Открываются новые захватывающие перспективы вашей деятельности, вы уже видите, каким образом можете раскрыть все свои таланты, реализовать свои замыслы, и знаете, кто вам может в этом помочь.

Дева

Работы сегодня будет больше, на вас сейчас сваливается не только дополнительные обязательства, но и задачи других людей, которые не справились со своей работой, а вы должны разгребать эти проблемы.

Весы

Сегодня у вас будет возможность заявить руководству о том, чем вы недовольны. То ли круг обязанностей вас не устраивает, то ли размер зарплаты, то ли свой статус, то ли постоянные переработки. Так что не сомневайтесь, а смело высказывайтесь.

Скорпион

Нужно будет сегодня позаботиться о защите как здоровья, так и имущества или финансов, заключить соглашения страхования жизни, установить системы безопасности или хотя бы новые замки, спрятать подальше деньги.

Стрелец

Готовьтесь сегодня к какому-нибудь важному событию, вечеринке с друзьями или семейному празднику. Не обязательно все это произойдет сегодня, но подготовка должна быть основательной, включая приготовление пищи, развлечений и подарков.

Козерог

Давние друзья или дальние родственники сегодня могут напомнить о себе, и благодаря этому вас накроют воспоминания и заставят даже открыть и полистать фотоальбом, чтобы посмотреть на себя, молодых и красивых.

Водолей

Все сегодня словно сговорились и пытаются чинить вам преграды, придерживают вас чуть ли не за руки и не дают возможности свободно двигаться по запланированному курсу.

Рыбы

Личная жизнь сегодня будет особенно активна. Не успеваете вы пококетничать с одним поклонником или поклонницей, как тут же появляется возможность строить глазки в другую сторону и в который раз убедиться в собственной несравнимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, на октябрь этого года приходится коридор затмений. 14 числа произойдет кольцевое затмение Солнца, а 28 – частичное лунное. Следовательно, космические энергии несомненно окажутся настолько бурными, что будут нести значительные изменения представителям всех знаков зодиака.