Карьерный рывок или конфликты: гороскоп на 5 сентября для всех знаков зодиака

Рыбы могут совершить карьерный рывок, перед ними откроются новые возможности. Стрельцам грозят конфликты.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 5 сентября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Все настолько спокойно и уравновешенно, что иногда кажется, что такого не бывает. Особенно это поражает после насыщенных событиями дней, когда у вас не было ни минутки свободного времени. А сегодня вы просто отдыхаете, даже непрерывно работая.

Телец

Следуйте своему привычному графику и старайтесь из него не выбиваться, ведь именно от вашего четкого выполнения всех предписаний и тайминга зависит и ваш успех. Тем более, что вы сами составляли этот распорядок, так что он вам должен быть достаточно комфортным.

Близнецы

Вы как будто просыпаетесь сегодня от длительного сна, чувствуя прилив сил и начинаете жизнь сначала. Есть большое желание изменить к лучшему этот мир, начиная со всего, что вы видите вокруг себя, а может, даже с самих себя.

Рак

Если все ваши базовые потребности на сегодняшний день будут удовлетворены, то вы и не выйдете никуда из дома. Вот не хочется вам сегодня никого видеть, вы готовы закутаться и так просидеть сколько угодно долго, потому что вам сейчас не скучно и самим.

Лев

Может прийти сегодня совсем небольшая денежная сумма, но она для вас будет достаточно важной, поскольку положит начало очень важным изменениям. Возможно, это будут первые гонорары или деньги, полученные за какой-то бизнес или проведение мастер-классов.

Дева

День обещает быть праздничным, возможно, ваши родные и близкие именно сегодня отмечают какой-то важный праздник, к которому вы непосредственно вовлечены. Впрочем, это может быть просто настроение такое приподнятое, словно вы находитесь на пике радости и удовольствия.

Весы

Старые схемы уже не работают, но вы с упорством продолжаете двигаться в том же направлении, делать те же движения, наступать на те же грабли. А может, все-таки что-нибудь изменить, начать применять новые методы и технологии?

Скорпион

С вашим обаянием сегодня можете как руководство очаровать, так и каких-то замечательных людей на свою сторону привлечь или даже кого-то в себя влюбить. В конце концов, вы можете переключиться на своих любимых и устроить небольшой романтический сюрприз.

Стрелец

Споры сегодня будут довольно жесткими, вы будете защищать свои мысли и убеждения, свое видение ситуации и даже мировосприятие. А кто-то будет достаточно убедительно постараться вас чуть не обратить в свою веру и переманить на свою сторону.

Козерог

Будьте сегодня смелыми и инициативными, начинайте новые дела, договаривайтесь о сотрудничестве, привлекайте поклонников. Ведь вашей харизмы хватит на то, чтобы создавать целые фан-клубы и чуть ли не секту имени себя.

Водолей

В голову вам сегодня лезут какие-то романтические, если не сказать фривольные, мысли. Очевидно, на вас так действует новое знакомство или появление в вашем окружении кого-то особенного, на которого ваш взгляд не только упал, но и задержался.

Рыбы

Должны сегодня перейти совсем на другой уровень, встретиться с очень уважаемыми людьми или ответственными лицами и договориться с ними о каких-то чрезвычайно важных делах, новых проектах, новой работе или высокой должности.

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