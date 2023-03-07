Карьерный рост или  встреча с друзьями: гороскоп на 7 марта для всех знаков зодиака

Рыб ждет карьерный рост, перед ними откроются новые перспективы. Львы отлично проведут время с друзьями.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 7 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вы готовы сегодня ввязаться в любое сложное дело, поделиться опытом, встретиться с важными людьми. Словом, день обещает быть очень активным и непростым, но ваших сил и вдохновения хватает, чтобы со всем этим справиться.

Телец

Сегодня все спокойно, так что можете лишний раз не напрягаться, даже если вы работаете. День проходит в привычном стабильном ритме без лишних проблем и волнений. И вас сегодня будут ценить именно за усердие и предсказуемость.

Близнецы

Именно сегодня может произойти перелом, когда вы отправляетесь туда, куда раньше и не собирались, и начинаете заниматься совершенно новым делом, словом, завершаете что-то старое и начинаете что-то новое. Причем может даже одновременно.

Рак

Появляются прекрасные перспективы международного сотрудничества, налаживаются новые связи и восстанавливаются те, что долгое время были приостановлены и заморожены, приходит новая обнадеживающая информация из-за границы.

Лев

День насыщен разными событиями, которые случаются случайно и неожиданно, да и вы запланировали немало дел и встреч, а еще отдельно – удовольствия типа свиданий или контактов с друзьями.

Дева

Возникают вопросы, связанные с вашей семьей, возможно, кто-то из родственников нуждается в поддержке, или начинают важные дела, с которыми сами могут и не справиться. Так что приходится всем миром им помогать.

Весы

На вас сваливается безумная ответственность, когда приходится исполнять обязанности менеджера, что-то организовывать, управлять людьми, процессами, проектами, причем применять не столько пряник, сколько кнут.

Скорпион

Посвятите этот день расчетам, анализу и планированию, попробуйте на основании определенных данных, знаний и опыта, предусмотреть как можно точнее дальнейшие расходы и доходы, собственные шаги и поступки других людей.

Стрелец

Возможны выступления перед людьми и вообще активное общение как с отдельными людьми, так и с целыми коллективами, некоторые из них будут достаточно напряженными, когда вам придется разгребать сложные проблемы и решать важные вопросы.

Козерог

Будете находиться в центре внимания, более того, вы будете готовы вызвать огонь на себя, особенно если дела касаются возобновления справедливости или защиты прав других людей, потому что вам совсем не безразлично, когда кого-то обижают.

Водолей

Какое-то ваше смелое желание сегодня имеет все шансы воплотиться в жизнь. Причем это будет настолько быстро и неожиданно, что вы можете и не поверить в такое счастье. Но фортуна к вам будет очень благосклонной, так что остается верить в чудеса, которые иногда таки случаются.

Рыбы

Сегодня ваш статус может повыситься, например, вам предложат новую должность или даже политическую деятельность, в конце концов, вы можете попасть в общество богатых и знаменитых, и это вам даст изрядный прилив сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, март будет периодом обновления для многих знаков зодиака, хотя Сатурн в Рыбах не является наиболее благоприятным сочетанием. События месяца во многом будут зависеть от того, насколько вы сможете сдерживать импульсивность, ведь именно необдуманные поступки могут повлечь за собой сложные неконтролируемые ситуации.

Также астрологи назвали три женских знака зодиака, которых ждет успех. Деньги для них не самоцель, поэтому они в первую очередь сосредотачиваются на процессе развития, создания, генерирования идей, чтобы привлечь новых потенциальных клиентов и поддерживать высокий уровень собственного профессионализма.