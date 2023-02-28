Карьерный рост или ностальгия: гороскоп на 28 февраля для всех знаков зодиака

Дев ждет карьерный рост, но им нужно быть готовыми к тому, что работы будет больше. Весов захлестнет ностальгия.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 28 февраля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Цели, какими бы они ни были, сегодня будут достигнуты. Главное, чтобы это были ваши цели и стремления, а не навязанные вам обществом или ближайшим окружением. В конце концов, вы хорошо знаете, чего хотите, и как этого добиться кратчайшим путем.

Телец

День обещает быть достаточно спокойным, когда вам уже можно собраться с мыслями, перевести дыхание и позволить себе не работать, а отдохнуть и перегруппироваться. В конце концов, вам нужна эта передышка, чтобы и дальше быть продуктивными.

Близнецы

У вас сегодня все получается, причем довольно легко и непринужденно. Вы можете добиться достаточно высоких показателей, преодолеть все препятствия, вам удается и общаться продуктивно, и работать, и учиться чему-то новому.

Рак

Небольшие романтические приключения сегодня обещают быть достаточно увлекательными. Кто-то вами может просто заинтересоваться, высказать свою симпатию, намерения, наговорить комплиментов или даже признаться в любви, предложить руку и сердце.

Лев

Хотя и будете работать достаточно быстро и слаженно, все равно вряд ли удастся достичь поставленных целей, поскольку вас будут тормозить. То коллеги придерживают, то обстоятельства мешают, то погода не способствует.

Дева

Есть большие шансы получить повышение, или даже предложение новой работы, которое вам очень льстит. Впрочем, все может сводиться к большему количеству работы, большей ответственности и разным сложным моментам.

Весы

Вас сегодня могут накрывать ностальгические настроения, воспоминания, которые проникают в самое сердце и даже вызывают слезы. Захочется с кем-нибудь поговорить, поделиться, чтобы просто вас выслушали.

Скорпион

Своего привычного рабочего темпа вы достигнете только к середине недели, а пока вы только раскачиваетесь и готовитесь, словом, пока будете медленные, хоть и стараетесь. В конце концов, вы сами решаете, какой темп будет наиболее приемлем для вас.

Стрелец

Новые предложения по сотрудничеству могут казаться достаточно перспективными, но ваша главная задача сегодня – отделить пустые обещания от реальных, собрать достаточно информации о ваших будущих партнерах или руководстве.

Козерог

Дорога сегодня будет для вас не слишком благоприятной, поэтому, если это возможно, измените свои планы и отмените все перемещения. Лучше поработать на месте, решить все проблемные вопросы даже не выходя из дома.

Водолей

Руководство вам сейчас доверит очень важные задачи, хоть и сложные, но вполне реалистичные. Поэтому нужно будет выложиться по полной для того, чтобы и доверие оправдать, и себя показать как можно лучше, и коллег поддержать.

Рыбы

Нужно будет переделать немало дел, и это будет спасать вас от лишних тревожных мыслей и лишних контактов. Так что вы с чистой совестью можете отмахиваться от разных навязчивых собеседников и прикрываться работой, лишь бы не общаться с ними.

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