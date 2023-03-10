Карьерный рост или конфликты: гороскоп на 10 марта для всех знаков зодиака
Овнов ждет карьерный рост, их мечты начнут сбываться, ведь они много для этого трудились. Тельцам грозят конфликты, им нужно быть более сдержанными.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 10 марта. Узнайте, что ждет вас.
Овен
Благодаря вашей активности и неравнодушию карьера идет вверх. Вам всегда было больше всех нужно, так что и сегодня вы начинаете больше работать, да еще и всех мотивировать настолько, что вам дают дополнительные полномочия.
Телец
Растет вероятность неправильно понять друг друга, поэтому в общении сегодня нужно быть более осторожными, тщательно подбирать слова и аргументы, иногда ставить себя на место ваших партнеров или собеседников.
Близнецы
Вы готовы работать день и ночь ради вожделенной цели, и особенно сегодня вы склонны к чрезмерному трудоголизму, потому что цель вам будет казаться чрезвычайно привлекательной и достижимой – нужно только немного напрячься, хотя это не всегда так.
Рак
Романтический настрой будет царить целый день, и чем бы вы сегодня ни занимались, все ваши мысли и мечты устремлены на любовь, вы все время думаете о любимых, семье, и что-то делаете для того, чтобы они были счастливы.
Лев
Сил и воодушевления у вас сегодня очень много, так что вы можете не только все свои дела переделать, но и взяться помогать другим. Главное – спросить, нужна ли кому ваша помощь, чтобы потом еще не выгребать из-за чрезмерной опеки.
Дева
Даже если вы сегодня запланировали дорогу, лучше отменить все встречи и путешествия, ведь большая вероятность того, что они не будут продуктивными. Поэтому лучше заняться какой-нибудь подготовительной работой или наведением порядка вокруг себя.
Весы
Сегодня все происходит согласно ваших желаний и планов, как будто кто-то там наверху вас подслушал и решил помочь с воплощением мечт. В конце концов, у вас будет возможность убедиться в том, что чудеса все же существуют.
Скорпион
День может стать началом периода примирения и налаживания отношений даже с очень проблемными людьми. Вы будете готовы к конструктивным переговорам и к тому, что вам нужно будет в чем-то уступить.
Стрелец
Хоть вы и пытаетесь целый день работать с удвоенной силой, но все равно не успеваете ничего сделать из запланированного, поскольку вас все время отвлекают разговорами и чужими проблемами.
Козерог
Относительно работы и бизнеса поступают интересные предложения, вас заинтересует финансово перспективное сотрудничество, обещающее вам немалые доходы, да еще и на постоянной основе. Поэтому нужно все как следует взвесить и обсудить подробности.
Водолей
Будет возможность попробовать немного побыть менеджером, научиться управлять, а для более опытных и продвинутых – прокачать свои управленческие навыки. И убедиться в том, что это тоже очень непростое дело.
Рыбы
День обещает быть спокойным, вас увлекают разные философские вопросы, иногда накатывают воспоминания и разные ностальгические моменты, возможно, будет возможность пообщаться с кем-то из прошлого и вспомнить какие-то светлые моменты.
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