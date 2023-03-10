Карьерный рост или конфликты: гороскоп на 10 марта для всех знаков зодиака 

Овнов ждет карьерный рост, их мечты начнут сбываться, ведь они много для этого трудились. Тельцам грозят конфликты, им нужно быть более сдержанными.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 10 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Благодаря вашей активности и неравнодушию карьера идет вверх. Вам всегда было больше всех нужно, так что и сегодня вы начинаете больше работать, да еще и всех мотивировать настолько, что вам дают дополнительные полномочия.

Телец

Растет вероятность неправильно понять друг друга, поэтому в общении сегодня нужно быть более осторожными, тщательно подбирать слова и аргументы, иногда ставить себя на место ваших партнеров или собеседников.

Близнецы

Вы готовы работать день и ночь ради вожделенной цели, и особенно сегодня вы склонны к чрезмерному трудоголизму, потому что цель вам будет казаться чрезвычайно привлекательной и достижимой – нужно только немного напрячься, хотя это не всегда так.

Рак

Романтический настрой будет царить целый день, и чем бы вы сегодня ни занимались, все ваши мысли и мечты устремлены на любовь, вы все время думаете о любимых, семье, и что-то делаете для того, чтобы они были счастливы.

Лев

Сил и воодушевления у вас сегодня очень много, так что вы можете не только все свои дела переделать, но и взяться помогать другим. Главное – спросить, нужна ли кому ваша помощь, чтобы потом еще не выгребать из-за чрезмерной опеки.

Дева

Даже если вы сегодня запланировали дорогу, лучше отменить все встречи и путешествия, ведь большая вероятность того, что они не будут продуктивными. Поэтому лучше заняться какой-нибудь подготовительной работой или наведением порядка вокруг себя.

Весы

Сегодня все происходит согласно ваших желаний и планов, как будто кто-то там наверху вас подслушал и решил помочь с воплощением мечт. В конце концов, у вас будет возможность убедиться в том, что чудеса все же существуют.

Скорпион

День может стать началом периода примирения и налаживания отношений даже с очень проблемными людьми. Вы будете готовы к конструктивным переговорам и к тому, что вам нужно будет в чем-то уступить.

Стрелец

Хоть вы и пытаетесь целый день работать с удвоенной силой, но все равно не успеваете ничего сделать из запланированного, поскольку вас все время отвлекают разговорами и чужими проблемами.

Козерог

Относительно работы и бизнеса поступают интересные предложения, вас заинтересует финансово перспективное сотрудничество, обещающее вам немалые доходы, да еще и на постоянной основе. Поэтому нужно все как следует взвесить и обсудить подробности.

Водолей

Будет возможность попробовать немного побыть менеджером, научиться управлять, а для более опытных и продвинутых – прокачать свои управленческие навыки. И убедиться в том, что это тоже очень непростое дело.

Рыбы

День обещает быть спокойным, вас увлекают разные философские вопросы, иногда накатывают воспоминания и разные ностальгические моменты, возможно, будет возможность пообщаться с кем-то из прошлого и вспомнить какие-то светлые моменты.

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