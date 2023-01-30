Каким трем знакам повезет в 2023 году: свежий китайский гороскоп
Китайский Новый год официально начался 22 января. Кролик в китайской культуре символизирует мир, долголетие и процветание.
Приверженцы этой астрологии верят, что люди, рожденные в годы каждого из 12 животных, обладают определенными чертами характера. Это определяет их успех в любви и совместимость с другими знаками. По словам астрологов, в 2023 году повезет тем, кто родился в год Быка, Тигра и Змеи. А вот родившихся под знаком Петуха ждет тяжелый год.
Бык
Удача для Быков в этом году на подъеме, но астрологи советуют упорно работать и использовать возможности для карьерного развития.
В любви все также пойдет гладко, а вот со здоровьем следует быть особенно осторожными. При малейших симптомах болезни необходимо сразу обращаться к врачу.
Счастливый цвет: желтый, коричневый, золотой, серебряный и белый.
Тигр
Год будет очень перспективным для родившихся под знаком Тигра. Астрологи предлагают научиться получать ценный опыт прошлых неудач, это поможет предотвратить трудности в будущем.
В карьерном плане тоже будут улучшения. Однако существенных денежных поступлений не следует ожидать. Прибыль будет стабильной, но не заоблачной.
Счастливый цвет: зеленый.
Змея
Змеям следует настроиться на стабильный приятный год. Карьерные перспективы будут достаточно хорошими, вы получите поддержку и признание. Астрологи говорят, что на горизонте появятся основания для продвижения по службе и повышения зарплаты.
Одинокие Змеи получат множество ярких впечатлений, будут новые свидания и знакомства. А семейных Змей ожидают споры с родными в течение следующих 12 месяцев. Разрешайте конфликты взвешенным диалогом, попытайтесь понять точку зрения других.
Счастливый цвет: желтый.
Петух
А вот если вы родились в год Петуха, нужно запастись терпением и выдержкой. Год пройдет не так легко, как вы ожидали. Согласно китайской астрологии, 2023 год будет неблагоприятным.
Будьте готовы преодолевать всевозможные вызовы и препятствия. Петухам следует сохранить оптимистическое настроение и прилагать больше усилий.
Астрологи утверждают, что год принесет положительные перемены в личной жизни.
Счастливый цвет: золотой, коричневый и желтый.
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