Кому светит романтика, а кому – успех на работе: гороскоп на полнолуние для всех знаков
Неделя начнется с размышлений, выборов и новых возможностей. Некоторые знаки получат неожиданные карьерные перспективы.
Астрологи говорят, что с 5 февраля полная Луна будет в знаке Льва – это будет побуждать к храбрости и решительным действиям. Овнам звезды советуют встретиться с друзьями, а Львы, по всей вероятности, встретят особого человека, который принесет в жизнь радость и романтику.
Овен
Неделя начнется с Луны в Близнецах – это идеальное время, чтобы встретиться с друзьями. Вы получите положительные эмоции и взаимную поддержку.
Полная Луна 5 февраля будет способствовать переоценке жизни. Вы будете искать любви, радости и исцеления.
Телец
Звезды советуют прислушиваться к своему телу. Вы слишком перенапрягались последние недели, необходимо найти время для отдыха.
Выходные проведите в кругу родных и друзей. Вам необходимо почувствовать уют, гармонию и поддержку.
Близнецы
Эта неделя открывается Луной в Близнецах и побуждает вас исследовать неизвестное и находить новые идеи. Вам захочется перемен, путешествий, новых впечатлений.
Попытайтесь наладить коммуникацию с друзьями и коллегами. Они могут дать ценный совет.
Рак
Раки будут чувствовать эмоциональное перенапряжение. Луна в Близнецах может вызвать сложные эмоции. Вы будете искать ответы на важные вопросы.
Звезды советуют жить согласно своим ценностям, прислушиваться к своему телу и создавать условия для финансовой безопасности.
Лев
Для Львов пришло время романтических встреч. Полная Луна будет в вашем знаке 5 февраля.
Отпустите все, что вас огорчает. Сейчас заканчивается один из жизненных периодов. Оставьте багаж прошлого и сделайте уверенный шаг к новым отношениям.
Дева
Девам следует обратить внимание на детали. Иногда маленькая упущенная деталь сводит на нет многолетний труд.
Полная Луна – пора построить успешные стратегии в карьерном плане. Избавьтесь от страха и неуверенности. Вас ждут долгожданные перемены.
Весы
Эта неделя, начинающаяся с Луны в Близнецах, заставит вас изменить свою точку зрения. Но это только к лучшему – перед вами откроются новые пути и перспективы.
Будьте справедливы в общении с друзьями и коллегами.
Скорпион
Скорпионам нужно быть услышанными. Не бойтесь выразить эмоции, будьте искренними и правдивыми. Не держите в себе злобу и обиды.
В это воскресенье полная Луна будет в вашей карьерной зоне. Это поможет вам интегрировать больше сил в свои профессиональные цели. Будьте уверены и амбициозны, чтобы не терять страсти в достижении целей.
Стрелец
Для Стрельца последние дни января и начало февраля – период переговоров. Оцените все преимущества и недостатки своих конкурентов, будьте готовы к вызовам и победам.
В это воскресенье полнолуние будет в вашей зоне приключений и мудрости. Поэтому расширьте свое мышление и живите вне рамок и ограничений. Идеальное время для обучения и путешествий.
Козерог
Козерог проведет неделю в рутинных делах. Иногда нам очень необходима такая стабильность.
Полнолуние под управлением Льва – благоприятное время для личного общения. Поделитесь своими чувствами, чтобы исцелиться и двигаться вперед.
Водолей
Полнолуние в вашей романтической зоне будет побуждать к новым отношениям и углубит динамику, в которой вы сейчас находитесь.
Проведите время с родными. Устройте небольшое празднование или даже громкую вечеринку. Вам нужны положительные эмоции.
Рыбы
В это воскресенье полная Луна будет в вашей зоне благополучия. Пора начать организовывать свою жизнь и не полагаться на случай.
Прислушайтесь к своим желаниям, игнорируйте негативные мнения. Переосмыслите значение чувств. Иногда нужно услышать и голос разума.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, у каких трех знаков зодиака изменится жизнь в феврале.
Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.