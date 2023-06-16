Какие знаки зодиака ждут проблемы: следует быть крайне осторожными

Середина июня – время, когда сезон беззаботных Близнецов подходит к завершению и Солнце готовится к переходу в романтический знак Рака. Казалось бы, все знаки должны ждать только хорошие новости, но все же некоторым стоит приготовиться к определенным сложностям.

Видео дня

Астрологи вычислили три знака, которым придется столкнуться с неприятностями. Узнайте, есть ли вы в числе тех, кому нужно быть осторожными.

Овен

Вас подведет ваше врожденное упрямство. Сейчас вы склонны вступать в споры без учета мнения других людей и доказывать свою правоту до полного поражения визави. Постарайтесь сдержать свой пыл. Победа в споре не стоит отношений, которые вы рискуете потерять. Учитесь идти на компромиссы и слушать других.

Близнецы

Ваша личная жизнь проходит через непростой период. Находящиеся в отношениях представители знака могут столкнуться с проявлениями неверности и даже стать участником настоящего любовного треугольника. Честность и прямота с партнером поможет вам выйти из этой ситуации. Одиноким представителям знака может показаться, что счастье и любовь забыли их адрес. Не отчаивайтесь – это всего лишь период. Пока направьте всю свою нежность на себя.

Стрелец

Ваша зона риска – это работа. Да, вы гордитесь своими профессиональными достижениями и хотите рассказывать о них всем. Ничего плохого в этом нет, если соблюдать меру. Поэтому постарайтесь не терять головы и не поучать коллег и начальство, словно вы единственный знаток своего дела в компании. Помните, что чаще всего достигают стабильного успеха умеющие работать в команде.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп Таро в завершение сезона Близнецов.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.