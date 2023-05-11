Какие знаки зодиака самые приятные в общении: станут лучшими друзьями

Некоторые люди словно излучают необычный свет, находясь рядом с ними, вы чувствуете, что делаете глоток свежего воздуха. Эти люди открыты, легки в общении, просты, честны, вежливы и добры.

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Даже тишина с ними становится приятной. Рядом с такими людьми вы чувствуете себя легко и непринужденно. Они разрешают вам быть самим собой. Астрологи рассказали, какие знаки зодиака самые приятные в общении – они никогда не предадут и станут лучшими друзьями.

6. Телец

Тельцы известны упрямым поведением, но они способны притягивать людей способностью к состраданию. Они умеют вести оживленный разговор, слушать собеседника, с радостью делятся своими увлечениями и любят заниматься благотворительностью. Они умеют успокоить и научат видеть перспективный выход даже из тяжелейшей ситуации. А еще Тельцы – настоящие интеллектуалы. "Рядом с ними никогда не будет скучно", – отметила Тара Беннетт, астролог и духовный коуч в Mediumchat.

5. Дева

Девы – известные перфекционисты, они стремятся к совершенству. "Дева – изменчивый знак, у них также есть чувствительная и интуитивная сторона", – подчеркнула Рэйчел Клер, профессиональный астролог из Mystic Sense.

Они практичны, целеустремленны, честны, внимательны к деталям. Девы заслуживают доверия. Любовь к обучению делают их увлекательными собеседниками.

4. Водолей

Водолеи могут почти сразу найти общий язык с кем угодно. Они немного непоседливы, немного мятежны, не всегда рациональны, но неизменно стремятся к свободе самовыражения. Водолеи одновременно независимы и очень дружелюбные люди.

"Им нравится быть среди людей, и у них часто бывает широкий круг друзей из всех слоев общества", – объяснила Клер. Водолеи – эмпаты, они способны понять эмоции и чувства окружающих. Они всегда хотят помочь другим больше, чем могут.

3. Рак

Если у вас плохой день или вам просто нужно с кем-нибудь поговорить, Рак – идеальный компаньон. "Раки очень трепетно относятся к чувствам других и интуитивно знают, как их успокоить", – говорит Беннет.

Раки мгновенно поднимут настроение, поймут и поддержат. Общество Рака похоже на теплые объятия. Эти люди всегда дружелюбны и заботливы.

2. Лев

Львы известны лидерскими качествами и независимым характером. Их часто опасаются, но зря. Эти люди имеют не только сильное чувство собственного достоинства, они всегда поддержат и помогут, даже если о помощи не просят.

"Хотя они могут быть немного поглощены собой, Львы знают, как сделать других счастливыми",– подчеркнула Беннет.

Львы найдут выход из любой ситуации, возьмут на себя решение чужих проблем и проявят максимум альтруизма. За ними действительно можно чувствовать себя как за каменной стеной.

1. Весы

Милые, неконфликтные, легкие в общении, всегда улыбающиеся Весы неизменно видят стакан наполовину полным. Рядом с ними все будут чувствовать себя комфортно. Весы – настоящие дипломаты, они уладят все острые углы, всех поддержат, всех помирят, всем помогут. Так что в рейтинге самых приятных знаков зодиака именно Весы занимают первое место.

Весами управляет Венера, они умеют видеть красоту и научат других замечать прекрасное. Для счастья им нужна гармония и баланс. Они всегда видят обе стороны проблемы, способны понять даже ту точку зрения, которую не поддерживают, поэтому, если возникнут разногласия, Весы быстро найдут золотую середину.

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