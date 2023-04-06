Какие знаки зодиака самые капризные: редко бывают в хорошем настроении

Вам точно знаком такой тип людей, которые словно каждый день встают не с той ноги. Они вечно чем-то недовольны, раздражительны, не упустят шанс что-нибудь покритиковать и не хотят уделять время другим. Им нравится держаться в стороне, наблюдать за всем со стороны и вести закрытый образ жизни.

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Астрологи утверждают, что некоторые знаки зодиака склонны к такому поведению сильнее других. И даже составили своеобразный рейтинг – от просто капризного до практически невыносимого. Узнайте, есть ли вы в списке.

Водолей

Водолеи ставят во главу угла свою независимость и время в одиночестве. Если помешать им в этом, то это их очевидно раздражает. Они не любят, когда их рутину нарушают и вмешиваются в их методы. Поэтому, когда их ежедневная деятельность хоть немного выходит из-под контроля, они начинают нервничать. Если не дать Водолею время на перезагрузку и перезарядку после такого, с ними может быть достаточно сложно поладить.

Близнецы

Двойственная природа этого знака позволяет легко адаптироваться к любым обстоятельствам и условиям. Но при этом Близнецы также подвержены перепадам настроения. Они могут быть заметно раздражительны, когда их не слушают или даже не пытаются понять. К тому же представители знака имеют склонность слишком много обдумывать мотивы других людей и нервничать из-за этого. Также у Близнецов может портиться настроение, когда им скучно и когда они испытывают нехватку социального взаимодействия.

Рак

Этим знаком управляет Луна, поэтому эмоции и чувства, испытываемые Раками, чрезвычайно мощны, порой даже чрезмерны. Они начинают раздражаться, когда чувствуют, что не получают достаточной эмоциональной поддержки от окружающих. Ощутимо испортить настроение Рака может также физический дискомфорт, такой как чувство голода или усталость. Поэтому о них нужно заботиться, если вы не хотите видеть рядом с собой вечно недовольного человека.

Козерог

Козероги, как и любой другой, хотят быть любимыми, но их энергия не всегда тепла и привлекательна. Только самые близкие люди знают, что они действительно имеют мягкую сторону личности. Другие же обижают их своим безразличным отношением. При этом Козероги не могут понять, что это отношение – зеркальный ответ на их собственное безразличие. Все это вызывает у представителей знака раздражение. И чем более раздраженными они становятся, тем меньше людей хотят приближаться к ним, и разорвать этот цикл не так просто. Козерогам нужно больше открываться и демонстрировать свою уязвимость, чтобы люди видели их доброту, а не капризность.

Дева

Врожденное качество Дев обращать внимание на каждый пустяк и быть практичными и приводят к тому, что они делаются придирчивыми и капризными. А когда что-то начинает выпадать из зоны их контроля, это может вызвать у них настоящую волну возмущения. При этом представителям знака приходится постоянно бороться с нерешительностью и беспокойством. Эффективный способ успокоить Деву, это отдать в ее руки управление ситуацией.

Овен

Даже во взрослом возрасте Овны склонны вести себя по-детски. Они часто действуют импульсивно, под влиянием порыва эмоций и легко поддаются стрессу. А это может сделать их ворчливыми и трудными в общении. И иногда даже агрессивными. После очередного взрыва Овны часто сожалеют о своей реактивности, но им сложно учиться на своих ошибках и изменять свое поведение.

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