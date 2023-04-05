Какие знаки зодиака чаще всего изменяют: топ-6

По словам астрологов, некоторые знаки зодиака больше подвержены изменам. Они могут вести двойную жизнь, за фасадом благополучного семейного счастья скрывая лицемерную неверность.

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Не все знаки перейдут границу между бессознательным увлечением к дерзкой изменой. Астрологи составили рейтинг топ-6 неверных знаков.

6. Козерог

Вас может удивить, что практические, трудолюбивые и здравомыслящие Козероги вообще попали в этот рейтинг.

"Козероги сильны и трудолюбивы, они ищут те же черты в своем партнере", – отметила астролог Эмили Ньюман.

Но именно эти черты позволяют им разделить свою жизнь и дистанцироваться от эмоционального аспекта измены, объясняет астролог Тара Беннет.

Если партнер перестанет удовлетворять Козерогов в жизненно важных для них вопросах, Козероги могут пойти на измену.

5. Рыбы

То, что Рыбы являются наиболее чувствительными романтиками зодиака, не означает, что они всегда будут моногамными.

"Рыбы ожидают, что их отношения будут напоминать сцены из "Титаника. Когда страсть становится ежедневной рутиной, они ищут яркие эмоции в другом месте", – говорит Беннет.

Однако, как объясняет Ньюмен, Рыбы гораздо чаще изменяют эмоционально, чем физически.

4. Лев

Львы постоянно желают внимания и восхищения. Они хотят, чтобы все взгляды были всегда прикованы к ним.

Львы обожают периоды первых свиданий. Им нравится производить впечатление.

"Если партнер не будет восхищаться их магнетической личностью, они могут начать искать счастье где-нибудь, даже если сначала планировать быть образцом верности", – отметила Шарлотта Кирстен, основательница астрологического блога Typically Topical.

Если партнер не уделяет Льву достаточно внимания, он с высокой вероятностью пойдет на измену.

3. Весы

Весами управляет Венера, планета романтики. Им жизненно необходимо состоять в отношениях.

"Одержимые красотой, гармонией и равновесием, Весы любят окружать себя привлекательными партнерами", – объясняет Кирстен.

Но Весы быстро увлекаются идеей, что всегда есть кто лучше. Это побуждает их незаметно "убегать" из отношений, как только на горизонте появится более привлекательный кандидат.

Весы успокаивают себя тем, что в предыдущих отношениях с ними обращались несправедливо, так что они имели право на измену.

2. Близнецы

Близнецы известны своей нерешительностью, но изменять они могут при любой возможности.

"Этому воздушному знаку, склонному к хитрому поведению, невероятно сложно взять на себя обязательства или планы на будущее. Им не нравится идея преданности, поскольку сказать "да" одному означает сказать "нет" другому потенциальному поклоннику"", – объясняет Кирстен.

Ньюмен добавляет, что Близнецы, вероятно, будут предавать, когда им станет скучно, что не является редкостью для этого энергичного знака.

1. Овен

Первое место занимает огненный знак Овен. Как лидеры зодиака они чрезвычайно независимы, а это значит, что им, как и Близнецам, трудно быть связанными.

"Овны – это страсть, исследования и самопознание, – говорит Кирстен. – Они обожают начальные этапы знакомства, но когда дело доходит до более глубокой, более значимой привязанности, они готовы бежать снова и снова".

Другим катализатором способов предательства Овнов является их характер. В момент ссоры с партнером они не стесняются обратиться к кому-нибудь другому.

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